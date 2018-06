VIDEO: Popadnout a rychle pryč. Policie zveřejnila kuriózní záběry loupeže Banksyho obrazu

TORONTO/PRAHA Torontská policie pátrá po muži, který minulou neděli odpoledne ukradl obraz ‚Trolley Hunter‘ britského streetartového umělce Banksyho. Na záběrech z bezpečnostních kamer pachatel nejdříve opatrně vstupuje do místnosti a důmyslně si zakrývá obličej, načež rychle mizí i s obrazem pryč.

Zahalený muž na záznamu s brýlemi v černé mikině a kšiltovce nejdříve nahlédl do místnosti a pomalými kroky se vydal podél zdí. Po úvodním opatrém vstupu popadl obraz v hodnotě 26 tisíc liber (v přepočtu přes 760 tisíc korun) a galerii rychle opustil.

Dílo bylo podle informací CNN odcizeno ještě před samotným oficiálním zahájením výstavy The Art of Banksy britského umělce. Expozice čítající 80 děl je největší výstavu Banksyho, trvat by měla do 11. července. Vystavovaná díla mají dohromady odhadovanou hodnotu 20 milionů liber.