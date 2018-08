Video z vyjetí letounu Travel Service: pochvala pilotovi, pak oblaka kouře od brzd. ‚Au, trochu jsme to přejeli‘

Pardubice Ve středu večer v Pardubicích letadlo přejelo dráhu. Na palubě bylo 168cestujících, nikdo se nezranil. Charterový let společnosti Travel Service letěl z Heráklionu, hlavního města Kréty. Dráha letiště byla mokrá, letoun na ni sedl navíc pravděpodobně až ‚pozdě‘. Letiště je od čtvrtka opět otevřené, zrušen byl pouze jeden let.

„Letiště je od čtvrtečního rána znovu otevřené bez omezení. Letoun se podařilo v průběhu noci vyprostit. Let plánovaný na dnešní dopoledne se tak může uskutečnit,“ uvedla pro Pardubický deník mluvčí Správy letiště Pardubice Iva Machová. Letadlo zůstalo podle informací deníku stát asi 20 metrů za ranvejí.

„Nic dramatického se vlastně nedělo. Až když jsme stáli, tak všichni začali říkat, že jsme přejeli, protože letadlo stojí na trávě,“ uvedla jedna z cestujících pro Pardubický deník. „Autobus přijel během chvilky a odvezl nás na terminál, kufry pak přišly do pěti minut. Zajímalo nás, co se stalo, ale to nám nikdo neřekl,“ dodala cestující.

„Pilot uváděl jako příčinu vodu na dráze, jenže spíš přetáhl přistání. Normálně totiž dopravní letadla přistávají dřív,“ uvedl pro deník svědek události. Konkrétní příčiny nehody se nyní vyšetřují.

Podle prvních zpráv od Aviation Safety Network přistál pilot trochu pozdě - 950 metrů od začátku ranveje. Pilot tak k dispozici na zastavení měl 1550 metrů dráhy.