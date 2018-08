VIEWEGH: Proč o exmanželce píšu jako cholerik? Pozvedám obranný štít s korektní nálepkou zrazeného manžela

SÁZAVA „Ještě nedávno někdo psal hezky a někdo ne moc hezky, spíš ošklivě. V současnosti jde o normálního žáka a žáka dysgrafika… Každý dnes může útočně pozvednout obranný štít s nějakou korektní nálepkou… Každý má svou nálepku, každý je něčí obětí a každý má svou pravdu,“ napsal před časem Ondřej Horák v recenzi na knihu Teddyho Waynea Samotář (LN, 30. 6.) a já v tomto kontextu musím připustit, že poslední dobou o své bývalé ženě píšu – ač nejsem dysgrafik – nehezky.

Kdysi dávno jsem o ní naopak psal i mluvil docela hezky, protože jsem ji opravdu miloval. V posledních letech to sice byla láska čím dál víc pokořovaná, a proto občas hněvivá, ale i tak to stále byla opravdová láska.



„Spisovatelé jsou přeborníci ve stýskání si po tom, co bylo – i proto, že neumějí žít v přítomnosti,“ píše Teddy Wayne. Jo jo, i mně se například až dětinsky stýská po dobách, kdy jsem v Praze musel chodit telefonovat na poštu („Máte tady tu Sázavu!“). Stýská se mi taky třeba po dobách, kdy neexistovalo žádné internetové bankovnictví a kdy mi paní ve spořitelně bez jakýchkoliv úšklebků zapsala našetřených pět set korun do vkladní knížky.

A ano, stýská se mi i při vzpomínce na to, kterak jsem své osudové Popelce kupoval na Příkopech zimní kabát, aby mi neumrzla – což byl ovšem hned dvojitý omyl: jednak jsem se domýšlivě pokládal za prince a za druhé jsem jaksi nevěřil, že skromné popelky se po letech mohou transformovat ve vypočítavé macechy…



Dvojitý zásah! Útočně pozvedám obranný štít s korektní nálepkou zrazeného manžela. Kupodivu mi to připadá logické a svým způsobem i přirozené, byť zrovna teď o exmanželce píšu jako cholerik. Asi vás to překvapí, ale umím být i sebekritický – avšak jen tehdy, když se mi někdo nepokouší sebekritiku vnutit.

Zvláště různí samozvaní psychologové. Zvláště lidé, které sice životní partner neopustil, ale kteří mi i tak s nezměrným pohrdáním sdělují, že pokud by manžel či manželka opustili je, zvládli by to rozhodně mnohem lépe než já. Bez té trapné hysterie! Bez toho exhibicionismu! Bez toho bolestínství! Zase tolik to přece určitě nebolelo! A i kdyby nakrásně ano, rozhodně by to pořád nevytrubovali do světa! Chovali by se sakra jako chlap a ne jako ubrečená baba! A především by si odpustili ty nenávistné invektivy vůči exmanželce, které teď často pašuji do svých fejetonů a ubližuju tím jenom sám sobě! A tak dále. A tak dále.

Každý dnes může útočně pozvednout obranný štít s nějakou korektní nálepkou. Každý má svou nálepku, každý je něčí obětí a každý má svou pravdu.