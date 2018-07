VIEWEGH: Po vzoru fotbalu. Rozvodový videorozhodčí aneb nahrávací zařízení do bytu každého manželského páru

PRAHA Jak fotbaloví fanoušci dobře vědí, letošní světový šampionát v kopané je v jednom ohledu výjimečný: poprvé v historii pomáhají sudím řešit sporné situace videorozhodčí, kteří sedí ve speciální místnosti u velkých obrazovek, na nichž studují zpomalené opakované záběry, a mají tak možnost ovlivnit, či dokonce změnit verdikt sudího na hřišti. Spravedlnost díky tomu vítězí přece jen častěji než dříve – dnes už by Maradona rukou gól nedal!

Penalta, kterou nařídil sudí Andrés Cunha ve prospěch Francie při její výhře nad Austrálií 2:1, je první, která byla odpískána až po zásahu videorozhodčích. I ti jsou ale kupodivu terčem kritiky: například Brazilcům ani Angličanům se nelíbilo, že videosudí přehlédli penalty v jejich prospěch či fauly před gólem. Také při utkání mezi Španělskem a Portugalskem (3:3) vyvolal vzrušené dohady souboj, který před vstřelením branky na 1:1 svedl Diego Costa s Pepém – útočník Atlétika Madrid zkušeného stopera údajně atakoval loktem. „Pepe se tam chytí za obličej, ale po chvíli hned vstane a zapojí se do hry…



Opravdu to chtělo detailní záběry z kamery kvůli posouzení intenzity,“ vysvětlil laické veřejnosti český sudí Roman Hrubeš, specialista na zmíněný videoprojekt – a mě nad slovy posouzení intenzity ihned napadlo: kdyby tenkrát rozvodovému soudu nepředsedala ona unavená soudkyně bez nejmenšího vhledu do situace (a především bez schopnosti čelit nehorázným nárokům JUDr. Samkové zastupující mou ženu), nýbrž jakýkoliv videosudí, jenž by na notářsky ověřeném sestřihu kamerového záznamu onoho dvanáctiletého manželství spravedlivě posoudil intenzitu všech faulů, jichž se na sobě oba partneři dopustili, možná bych teď své zdravé, a tudíž práceschopné exmanželce, která ode mne před pár lety z vlastní svobodné vůle odešla (a nyní bydlí v luxusním srubu svého přítele), nemusel měsíčně platit – kromě třicetitisícového výživného na obě dcery a stejně drahého školného – i ten zcela absurdní patnáctitisícový příspěvek na bydlení…

Je nejvyšší čas (včera bylo pozdě!), aby ministerstvo spravedlnosti nechalo do bytu všech manželských dvojic okamžitě nainstalovat nahrávací zařízení, jež by se automaticky spouštělo na základě tzv. klíčových slov (např. Miluji tě, lásko! nebo Jsi neschopnej promiskuitní hajzl!) – podobně jako se dnes na letištích po slovech Pozor, má zbraň! či Nevíte někdo, čí je ten opuštěnej tikající batoh? automaticky aktivují všechny složky bezpečnostního systému. Co chci říct: Jestliže budeme svá manželství od začátku nahrávat, nebudeme chodit k rozvodům bez důkazů!