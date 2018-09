Vláda schválila jmenování Šimandla do čela civilní rozvědky

Kdo je Marek Šimandl? Úřad pro zahraniční styky a informace je zpravodajská služba, která zabezpečuje informace ze zahraničí důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničněpolitických a ekonomických zájmů ČR. Ředitele ÚZSI se souhlasem vlády jmenuje a odvolává ministr vnitra, rozpočet civilní rozvědky je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra. Rozvědka dlouho neměla vlastní kontrolní parlamentní orgán, na rozdíl od ostatních tajných služeb. Příslušnou stálou komisi založila Sněmovna až letos v lednu na základě novely zákona o zpravodajských službách.

Od vzniku samostatné ČR působilo v čele civilní rozvědky sedm ředitelů, mezi nimi například pozdější ministr vnitra a současný senátor František Bublan (2001-2004) nebo Karel Randák (2004-2006), který se po odchodu z čela služby angažuje v Nadačním fondu pro boj proti korupci. Nejdéle, od června 2007 do června 2014, působil v čele ÚZSI Ivo Schwarz, kterého vystřídal Jiří Šašek. Toho letos v květnu vláda zprostila funkce, důvodem byla snaha vyšetřit hospodaření tajné služby.

Šimandl dosud působil jako náměstek v Národním úřadě pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který se loni vyčlenil z Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Absolvent soukromé vysoké školy CEVRO Institut je považován za experta na informační technologie, několik let pracoval jako bezpečnostní expert v Bezpečnostní informační službě (BIS), později přešel do NBÚ, kde se stal bezpečnostním ředitelem a později od roku 2012 náměstkem pro řízení technické sekce.

Podle médií je Marek Šimandl považován za zásadového úředníka, během své práce v Národním bezpečnostním úřadě se podílel na rozhodování o udílení prověrek. Lidové noviny nedávno napsaly, že mu vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mlynář v minulosti nabízel funkci bezpečnostního ředitele Pražského hradu, Šimandl to ale odmítl.

O ÚZSI se v posledních letech psalo například v souvislosti s únosem Čechů v Libanonu v červenci 2015. Podle tisku přispěla k jejich zadržení špatná komunikace mezi ÚZSI a Vojenským zpravodajstvím (jeden ze zadržených byl jeho příslušníkem). O rozvědce se loni spekulovalo jako o zdroji odposlechů Andreje Babiše, zveřejněných na internetu. Babiš tehdy prohlásil, že je sledován a odposloucháván agenturou, která má blízko k ÚZSI spadajícímu tehdy pod ministra Milana Chovance (ČSSD), s nímž měl najaté vztahy. "Nemám na to samozřejmě důkazy, ale ty informace jsou," řekl. Šašek takové spekulace odmítl.

Květnové postavení Šaška mimo službu souviselo s vyšetřováním nejasností v hospodaření rozvědky, podle bývalého ministra vnitra Lubomíra Metnara šlo o nákup majetku za nepřiměřenou cenu a stamilionové investice do krycích firem. V tisku se objevily informace o tom, že nejasnosti panují kolem pořízení a dalšího osudu odposlouchávacích zařízení Agáta. Letos v srpnu Metnarův nástupce Jan Hamáček (ČSSD) dostal zprávu o hospodaření ÚZSI, kvůli které se sešel i s vedením rozvědky.

Předchůdcem ÚZSI byl Úřad pro zahraniční styky a informace federálního ministerstva vnitra, na něj po rozpadu federace navázal Úřad pro zahraniční styky a informace ministerstva vnitra ČR. V roce 1994 se jeho nástupcem stal již samostatný Úřad pro zahraniční styky a informace.

Vedle ÚZSI, tedy civilní rozvědky, funguje ještě civilní kontrarozvědka, Bezpečnostní informační služba. Jejího ředitele také jmenuje vláda, činnost BIS dozoruje zvláštní poslanecká komise. Úkolem kontrarozvědky je získávat informace o terorismu, extremismu, nelegálním obchodu se zbraněmi i o činnosti cizích zpravodajských služeb. BIS vznikla v roce 1994, navázala na činnost federálního Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie a Federální bezpečnostní informační služby.