Vláda s obviněným Babišem? Trestně stíhaný nemá být premiér, říká šestice lídrů

PRAHA Skutečnost, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš a místopředseda Jaroslav Faltýnek byli obviněni v souvislosti s kauzou Čapího hnízda, může zamíchat s povolebním děním. Z ankety serveru Lidovky.cz mezi lídry hlavních stran totiž vyplývá, že trestní stíhání dvojice politiků v čele hnutí je problém.

„Převzal jsem usnesení o zahájení trestního stíhání v pseudokauze Čapí hnízdo. Proti tomuto rozhodnutí jsem ihned podal opravný prostředek,“ napsal v SMS serveru Lidovky.cz Babiš. Případ nyní mají na starost jeho advokáti. S obviněním nesouhlasí ani Faltýnek a bude proti němu podávat stížnost. „Považuji to celé za nesmysl,“ řekl Právu.

Ačkoli předseda hnutí ANO Andrej Babiš a místopředseda Jaroslav Faltýnek vinu odmítají, sokové jejich slovům nedávají žádnou váhu.

Bylo by pro ně Babišovo obvinění problémem při případném skládání vlády? Níže najdete odpovědi těch, kteří redakci zaslali své aktuální stanovisko. Odpovědi dalších lídrů redakce zjišťuje.

Pavel Bělobrádek

KDU-ČSL



„Trestně stíhaný člověk nemá být ve vládě. Ať je z jakékoli strany.“

Miroslav Kalousek

TOP 09



„Tři roky konzistentně říkáme, že s hnutím ANO nemůžeme jít do vlády, protože chtějí mnohem autokratičtější systém než liberální parlamentní demokracii. To je Čapí hnízdo sem, Čapí hnízdo tam. To není rozhodující. My prostě nemůžeme jít do vlády s hnutím ANO kvůli tomu, co chce udělat s naší zemí.“

Tomio Okamura

SPD

„Pro nás je problém být ve vládě, kterou by vedl trestně obviněný premiér, jelikož to bude nestabilní vláda.“



Jan Farský

STAN



„Pro Starosty je překážkou k vyjednávání o vládě s hnutím ANO především program a samotná podstata tohoto hnutí. O faktu, ze vrcholný politik se nemá pokoušet zneužívat dotace, nemusíme přeci vůbec diskutovat.“



Matěj Stropnický

Zelení



„Obviněný člověk nemůže být předsedou vlády s naší účastí.“





Petr Fiala

ODS



„Už mnohokrát jsem řekl, že Andrej Babiš se svými problémy nemůže být součástí žádné vlády. A jeho obvinění jeho problémy jen dále umocňuje.“