Zabití vojáci zachránili další životy. V Afghánistánu se stali obětí léčky

PRAHA Z dosavadního vyšetřování nedělního útoku na české vojáky v Afghánistánu plyne, že se jednalo o dobře připravenou léčku. Česká jednotka je schopna se vrátit ke standardnímu režimu od pátku, záležet ale bude na rozhodnutí vrchního velitele amerických a spojeneckých sil v Afghánistánu armádního generála Johna Nicholsona.Uvedla to mluvčí generálního štábu Vlastimila Cyprisová.

Těla tří českých vojáků zabitých v Afghánistánu při sebevražedném útoku ve středu dopravil armádní speciál do vlasti. Zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Verner při té příležitosti uvedl, že při hlídce nepochybili. Verner po návratu z Afghánistánu řekl, že svým hrdinským přístupem zachránili další životy. Útok podle něj mohl mít mnohem fatálnější následky.



Verner nechtěl ve středu incident blíže komentovat, jeho popis v médiích je ale podle něj přibližně podobný skutečnosti. Podle médií šel v čele hlídky v úzké uličce afghánský voják, za ním tři čeští nakonec Američan a Afghánec. Útočník vykročil ze stínu nedaleko od nich.



Martina Marcina (36), Kamila Beneše (28) a Patrika Štěpánka (25) povýšil v úterý in memoriam ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) do hodností štábních praporčíků. Ministerstvo pro ně chystá ještě další ocenění, padlí vojáci dostanou in memoriam nejvyšší resortní vyznamenání Kříž obrany státu. Prezident Miloš Zeman vojáky 28. října in memoriam vyznamená medailí Za hrdinství.



Památku padlých vojáků ve středu v poledne připomnělo 8000 sirén, které se na 140 sekund rozezněly po celém Česku. V době příletu vojenského speciálu s těly padlých se rozezněly zvony katolických kostelů a chrámů v Praze. Rozhledna na pražském Petříně se dnes večer na památku padlých rozsvítila v barvách trikolory.

