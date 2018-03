‚Vraťme Cimrmana národu!‘ Smoljakova petice se ujala, připravuje se novela

PRAHA Do Poslanecké sněmovny tento týden zamířila petice, v níž žádá Filip Smoljak novelu autorského zákona. Petice vznikla na základě jeho představy o tom, jak by se v budoucnu měla sdílet díla Divadla Járy Cimrmana. Sám je synem Ladislava Smoljaka, který se Zdeňkem Svěrákem tvořil autorské duo divadla. Piráti se ještě letos chystají předložit zákon, jenž má do značné míry vyjít smyslu petice vstříc.

Impulsem pro petiční aktivitu Filipa Smoljaka se stal jeho záměr vzdát se výnosů z autorského práva, sám je držitelem jejich jedné osminy k inscenacím legendární divadelní scény. Svůj záměr oznámil předloni v únoru. Hodlá tím přispět k tomu, aby se uvolnila pravidla pro šíření odkazu divadla díky většímu přístupu k jeho produkci. Legislativa to však v současné době neumožňuje.

„Doufám, že se novela autorského zákona dostane do legislativního procesu. Spoléhám především na Piráty, kteří zákon a jeho aplikace dlouhodobě kritizují. A také na hnutí ANO, které je nejmocnější silou a bez něj se ve sněmovně ani ve vládě nepohne nic,“ přiblížil serveru Lidovky.cz smysl své iniciativy Smoljak.

Archy s podpisy předal uplynulé úterý do rukou předsedkyně petičního výboru sněmovny Heleny Válkové. Podpis k ní připojilo několik osobností z umělecké či akademické branže, jako jsou například filozof Zdeněk Kratochvíl, režisérka cyklů 13. komnata Kamila Vondrová či přední česká cembalistka Edita Keglerová. Elektronickou cestou iniciativu podpořil i herec a dabér Libor Hruška. „Petice se podle zákona musí do 30 dnů vyřídit,“ upřesnila serveru Lidovky.cz tajemnice výboru Olga Jirků.

Tři požadavky na změnu autorského zákona

Smoljakova iniciativa přichází se třemi požadavky, jak by se měla legislativa upravit. Vedle již zmíněné možnosti vzdát se výnosů z autorských práv požaduje zrušení poplatků z prodeje nosičů s dílem nebo naopak jejich využití k podpoře kulturní produkce, současně by pak jeden ze čtyř potomků Ladislava Smoljaka rád autorský zákon zformuloval do srozumitelné podoby. Dnes platí za jednu z nejsložitějších právních norem v zemi.

„Do třiceti dnů bych chtěl s některými experty jak na autorské právo, tak na sociální práva nebo lidskoprávní problematiku připravit konkrétnější legislativní podklady. Pak to vše předáme poslaneckým klubům a ministerstvu kultury. To nám ostatně při předávání petice poradila předsedkyně petičního výboru Helena Válková,“ poznamenal Smoljak.

Jeho snahu vzali za svou i poslanci České pirátské strany, s kterou předloni své nápady veřejně prezentoval. Pirátskou podporu má dodnes. Jejich přízeň už se přetavila v konkrétní aktivitu, v legislativní dílně vzniká konkrétní návrh na změnu autorského zákona. Na půdu Poslanecké sněmovny by se měl dostat ještě letos. Není vyloučené, že Smoljak s ‚flotilou‘ předsedy Ivana Bartoše bude na tvorbě novely nějakou formou spolupracovat.

‚Na novele zákona pracujeme‘

„Na novele zákona, která by měla řešit nejen problémy pana Smoljaka, pracujeme. Agenda je v gesci přímo předsedy (Ivana) Bartoše,“ uvedla pro server Lidovky.cz mluvčí České pirátské strany Karolína Sadílková. „Pan předseda mi sdělil, že nyní k věci plánuje schůzku s ministrem kultury, následně bude návrh finalizovat,“ dodala Sadílková.

Ostatní držitelé práv k dílu Divadla Járy Cimrmana, Zdeněk Svěrák a Smoljakovi tři sourozenci, podobnou snahu o uvolnění autorského zákona neprojevují. Je to spíše naopak. Co do možnosti sdílení produkce divadla, ať už přes nosiče nebo možnosti přehrávat inscenace ochotníky, považují současná pravidla za dostačující. Nicméně v návaznosti na Smoljakovu aktivitu vznikl předloni v srpnu na serveru YouTube kanál Jára Cimrmana, kde lze nalézt záznamy všech her.

„V současné chvíli je kanál jedinou alternativou, jak záznamy inscenací zpřístupnit veřejnosti tak, aby příjem z tohoto zveřejnění šel oprávněným příjemcům, nikoli těm, kterým nepatří,“ podotkla k tomu už dříve pro server Lidovky.cz Petra Marková, ředitelka agentury Aura-Pont, jež ve věci autorských práv k dílům Divadla Járy Cimrmana zastupuje většinu jejich držitelů včetně Svěráka.