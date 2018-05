Vratné PET lahve? Válka s plasty přitvrzuje

BRUSEL/PRAHA K tašce plné prázdných skleněných lahví pravděpodobně do jara příštího roku přibude domácnostem ještě jedna – zaplněná PET lahvemi.

Evropská komise totiž v pondělí podala návrh na zákaz či omezení prodeje některých jednorázových obalů obsahujících plasty.

Komisaři by si ovšem přáli i zpřísnění odpovědnosti výrobců za shromažďování a likvidaci vzniklých odpadů. Do sedmi let by tak měli zajistit sběr až 90 procent všech plastových lahví od nápojů.

V obchodech by proto za pár měsíců mohl být kromě automatu vykupujícího sklo také automat na odevzdávání PET lahví. Řetězce, které by výkup zajišťovaly, ale s případnou novinkou zatím nepočítají. „Systém vracení plastových lahví v současné chvíli neřešíme,“ řekla LN mluvčí hypermarketů Globus.