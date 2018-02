Nutná obrana proti ‚najíždějícímu‘ autu v Chomutově? Oběť nikoho neohrožovala, střelec po ní vypálil 13x

CHOMUTOV/PRAHA Když Petr B. koncem loňského května zastřelil v Chomutově čtyřiatřicetiletého muže, prvotní informace mluvily o obraně. Pozdější oběť střelby prý najížděla autem do lidí. Petr B. tak měl vyrazit s pistolí v ruce na místo, aby předešel možnému masakru. Jenže serveru Lidovky.cz se podařilo získat obžalobu, která tuto verzi vyvrací. Řidič v osudném okamžiku na nikoho nenajížděl.

Bylo 27. května 2017 tři hodiny ráno, když se před jedním z panelových domů na chomutovském sídlišti Písečná strhla hádka několika lidí. Vrátili se z diskotéky, hlavními aktéry pře byli Radek Š. se strýcem. Po několika minutách už nechtěl Radek Š. v konfliktu pokračovat, nasedl do auta a hodlal odjet. Jenže příbuzní se mu v tom snažili zabránit, auto se pokusili zablokovat. Radkovi Š. se ale povedlo místo opustit, cestou ‚ťukl‘ několik vozů.

Hádka se odehrávala v ulici Jirkovská a probudila řadu obyvatel. Mezi nimi byla i matka Petra B., s níž muž žil. Žena svému synovi následně zkresleně přetlumočila, co se venku děje. „Na základě sdělení jeho matky, že venku je někdo, kdo zmateně jezdí s autem a naráží do jiných aut a snad i do lidí, a pohledu z okna se rozhodl zastavit vozidlo, které podle jeho názoru mohlo ohrozit životy a zdraví lidí,“ stojí v obžalobě, kterou má server Lidovky.cz k dispozici.

Petr B., rodák z Havířova, v té době se živicí jako skladník, došel do svého pokoje pro legálně drženou Berettu ráže 9 milimetrů, vyběhl na ulici a vydal se směrem k autu. Stříbrný Renault Trafic jel mimořádně pomalu, Petr B. tak okolo něj bez potíží zprava doleva přeběhl. Míjel levou stranu vozidla. Během toho střílel. „S nepřímým úmyslem usmrtit nejméně třináctkrát z této zbraně vystřelil na poškozeného,“ stojí v obžalobě.

Nátahl Berettu s prodlouženým zásobníkem

Spekulace o údajné snaze Petra B. ochránit lidi na ulici definitivně rozptyluje následující pasáž obžaloby: „Poškozený projížděl rychlostí 7-8 km/hod. po pozemní komunikaci, kdy se v koridoru pohybu vozidla nenacházela jakákoliv překážka a to včetně osob.“ Střelec zasáhl Radka Š. osmkrát, trefil ho do hrudníku, zad i boku. Oběť zemřela po masivním vnitřním krvácení způsobeným poraněnou srdečnicí, průdušnicí a levou plící.

Krajský soud v Ústí nad Labem přijal obžalobu na Petra B. tento týden, podle státního zástupce spáchal vraždu a k tomu se dopustil poškozování cizí věci. Po pěti střelách zůstala na autě zavražděného škoda ve výši 200 tisíc korun. Pokud se vina pachatele v soudní síni prokáže, Petra B. může čin stát až dvacet let života za mřížemi.

Podle informací serveru Lidovky.cz přitom k tragédii nemuselo vůbec dojít. V první řadě Petra B. jeho matka opakovaně přemlouvala, aby nikam nechodil. Zavolala totiž policii, aby přijela konflikt urovnat. Policejní linku navíc vytočilo i několik dalších lidí z ulice. Petr B. přesto vyběhl ven. Byl rozhodnutý střílet, do své Beretty vložil prodloužený zásobník schopný pojmout dvacet nábojů a natáhl ji.

„V tu chvíli byla policie prakticky už na místě. Dotyčný se rozhodl vzít spravedlnost do svých rukou, aniž by v tu chvíli bylo proč,“ sdělil k tomu serveru Lidovky.cz státní zástupce Vladimír Jan, který střelce obžaloval. Všichni ostatní aktéři hádky kromě v autě jedoucícho Radka Š. v tu dobu už byli dávno v bezpečí, Petr B. tak střelbou nikoho nechránil.

Radek Š. přijel za rodinou z Nizozemska, pomáhal jí

Nicméně podle informací serveru Lidovky.cz svůj motiv během vyšetřování vysvětloval silným nutkáním ochránit své sousedy. Kvůli možnému ovlivňování svědků ho nechal soud více než dva měsíce ve vazbě, Petr B. vyšel na svobodu počátkem srpna. Deník Mladá fronta DNES před pár týdny upozornil, že po propuštění se zpět k matce nevrátil a z místa se odstěhoval. Má ji ale pravidelně navštěvovat.

VIDEO: Ve městě se sešla asi stovka Romů na pietní shromáždění Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vražda rozjitřila emoce na sídliště Písečná o to víc, že obětí byl Rom. Na sídlišti má přitom romská komunita výrazné zastoupení. Zastřelený Radek Š. tam paradoxně ani nežil, dlouhodobě pobýval v Nizozemsku. Živil se tam jako řemeslník. Svou rodinu na sídlišti finančně podporoval. Loni v květnu za ní přijel, aby jí po ekonomické stránce pomohl. Část pozůstalých si dodnes vyčítá, že kvůli hádce jsou za jeho smrt zodpovědní.



Kauzu dostal na starosti soudce Jiří Bednář, jednání zatím nenařídil. K případu se vyjadřuje opatrně. „Zatím nejsem s touto věcí úplně podrobně seznámen, co tam přesně je. Nečetl jsem třeba balistický posudek,“ sdělil serveru Lidovky.cz s tím, že do konce příštího týdne si spis projde. Soudce Bednář se s vraždami a násilnou trestnou činností setkává ve své praxi poměrně často, v minulosti měl třeba na starost případ vraždy severočeského politického podnikatele Romana Housky z ČSSD.