‚Šéf požadoval sex, abych byla produktivnější.‘ Čtenářská svědectví o sexuálním obtěžování

PRAHA Pohovory bez spodního prádla, sahání do rozkroku teprve třináctileté dívce i odchod z práce kvůli sexuálním požadavkům nadřízeného. Příběhy po vypuknutí aféry amerického producenta Harveyho Weinsteina, kterého ze sexuálního obtěžování obvinilo mnoho žen, prolomilo mlčení obětí i v Česku. Podobně laděné příběhy v posledních dnech zahltily nejen sociální sítě pod hashtagem #metoo, ale také redakci serveru Lidovky.cz; v reakci na středeční nabídku možnosti podělit se o vlastní zážitky v anonymním dotazníku.

V Česku se se v posledních dnech otevřelo často opomíjené téma. Po výzvě herečky Alysse Milanové, jež oslovila ženy, aby zveřejnily své zkušenosti se sexuálním obtěžováním nebo nátlakem společně s hashtagem #MeToo (tedy „já také“), aby byly jejich výpovědi stále dohledatelné, se na sociálních sítích objevila záplava příběhů.

Server Lidovky.cz na globální iniciativu volně navázal. Vytvořil anonymní prostor, v němž mohou oběti popsat vlastní nepříjemný zážitek. Za pouhý den přišly do redakce desítky vzkazů. Věk ani pohlaví zjevně nehraje roli, ukazují redakcí nasbíraná data. Ve většině případů se ale se svými problémy svěřily ženy. Jaké jsou jejich příběhy? (server Lidovky.cz zveřejňuje výběr z výpovědí bez redakčních zásahů, s výjimkou oprav překlepů a gramatických chyb)



žena, 46 let

„Na dvoudenním školení mne večer začal obtěžovat kolega. Hrubě mne osahával při tanci, měl sprosté poznámky a přitom mne tiskl tak, že jsem se mu nemohla vyvinout. Bylo to velmi nepříjemné a hlavně ponižující. Pustil mne až ve chvíli, kdy ho okřikli ostatní kolegové. Neměla jsem v té chvíli odvahu mu jednu vlepit. Celá událost mne dost traumatizovala a po několika dnech jsem to sdělila nadřízenému. To, co následovalo bylo peklo horší, než to, co se původně stalo. Kolegové před nadřízeným vše zapřeli, pachatel také, navíc se stal hrdinou. Já jsem čelila v kolektivu dlouhodobé ostrakizaci, že jsem ho takzvaně ‚práskla‘. A také posměchu. Dodnes to mám v sobě jako křivdu!“

muž, 37 let

„Vedl jsem přijímací pohovory na velice dobře placené pozice ve finančním sektoru. Mnohokrát se mi stalo, že přišla žena bez spodního prádla, postarala se, aby to bylo vidět, a naznačovala mi ‚výhody‘, když ji přijmu. Mnohým ženám snadná kariéra přes postel náramně vyhovuje. Můj kamarád, docent na VŠ, by zas mohl vyprávět o studentkách...“

žena, 41 let

„Na druhém stupni základní školy nás spolužáci běžně osahávali. Jednou mě v bazénu obestoupili a sahali mi do rozkroku pod kalhotky. Jednou mě jeden kluk kopl do rozkroku takovou silou, že jsem měla na stydké kosti obrovskou podlitinu. Jindy jsem šla doprovodit kamarádku domů, ve vchodě jejího domu nás obklopili tři spolužáci, kteří nás tam drželi asi půl hodiny a chtěli si ‚sáhnout‘. Kolem procházelo mnoho lidí, ale nikdo nám nepomohl. Zachránil nás až starší spolužák. V dospělosti jsem například musela strpět od zaměstnavatele poznámky, že by mě ‚nejraději kousl do ramene‘. Dále mě mnohokrát verbálně obtěžoval rodinný známý. Také jednou v letadle se mě celé dvě hodiny nevhodně dotýkal můj spolucestující, který se svou nohou neustále dotýkal mého stehna a tlačil na něj, přestože jsem seděla, jak nejdál jsem mohla. Samozřejmě tyhle věci nikam nehlásíte, protože by vám to stejně nikdo nevěřil a ani si nedovedu představit, že by se to nějak řešilo. Je to úplně běžná věc, která se dnes a denně děje.“

žena, 67 let

„Velmi sofistikovaně na to šel můj bývalý šéf, když požadavky na sex zdůvodňoval studiemi amerických expertů, podle nichž vzájemný vztah zvyšuje produktivitu práce. Nakonec jsem odešla ze zaměstnání.“

muž, 55 let

„V mládí jsem byl opakovaně velmi ‚drsným‘ způsobem sexuálně obtěžován jedním katolickým knězem. Asi dvacet let jsem o tom s nikým nehovořil, byla to směs studu i strachu, abych nezadal pohoršení nad tím, jaká je církev. Až při psychoanalýze po asi dvaceti letech jsem začal být schopen o tom hovořit. Tyto zážitky asi výrazně ovlivnily můj život. S katolickou církví nechci mít již nic společného, viním sebe, že jsem byl tak hloupý a naivní. Ten kněz je již mrtev. Co z toho všeho vyplývá? Nelze to tak jednoduše říci, ale je špatné mlčet a je potřeba se nebát promluvit. Já jsem se s tím vyrovnal ještě třeba docela dobře, ale vzhledem k tomu, že jsem mlčel, ten člověk mohl ublížit někomu jinému třeba daleko více...“



žena, 30 let

„Posílám jen takový výběr...

11 let - Jako holky jsme se už od primy na gymnáziu učily, že když se šlo do kabinetu profesora matematiky, museli jsme jít ve dvojici, kluk a holka. Jinak by nás osahával 60letý pán.

17 - Při trénincích aikida dva z mužů, se kterými jsme se cvičily, sahali holkám na prsa a zadky. Nebyly to náhodné dotyky, prostě zezadu je uchopili oběma rukama za prsa nebo položili ruku na zadek. Když jsem se ohradila, řekli, že ‚kazím srandu a oni jsou prostě takoví‘.

17 - Kamarád se opil a osahával mě, bez ohledu na to, že jsem ho odstrkávala a říkala jsem ne. Přestal, až když jsem začala předstírat, že jsem také opilá a že se mi udělalo špatně.

23 - Blízký kamarád se mě pokusil znásilnit, za použití síly, celou dobu se smál, aby ukázal ‚že se nic neděje‘, přestože jsem se s ním prala a opakovala: ‚Nech toho, nech toho‘. Přestal, až když jsem se přestala bránit a řekla mu, ať udělá, co chce, že vím, že se neubráním.

25 - Kluk na koleji vlezl do mého pokoje, zamkl zevnitř, tiskl mě ke skříni a osahával mě. Když jsem se snažila bránit, vrazil mi facku a odešel.“

žena, 39 let

„Již devět let dojíždím za prací a používám k tomu veřejné dopravní prostředky. Takže hlavně se sexuální obtěžování odehrává v nich ... osahávání, slovní výpady se sexuálním podtextem, onanování.“

žena, 31 let

„Bylo mi třináct, s mámou a přáteli jsem jeli na pouť. Pamatuju si, že jsem na sobě měla roztomilou bílou mikinu s obrázkem medvídků. Procházeli jsme v obrovském davu, máma byla vedle mě. Bylo tam tolik lidí, že nebylo kam uhnout, nechali jsme se unášet davem. Proti mně šel člověk, jehož obličej si doteď vybavím, i ten pocit, jaký jsem měla, když mi vrazil ruku mezi nohy. Bezmoc a stud. Tak mě to vyděsilo, že jsem mu jen zírala do očí. Trvalo to pár vteřin, pak šel dál. Mámě jsem to nikdy neřekla. Mám od té doby panický strach z davů, omdlévám.“