Vůdce KLDR Kim Čong-un se v Pekingu sešel s čínským prezidentem

PEKING Severokorejský vůdce Kim Čong-un v úterý přicestoval na dvoudenní návštěvu do Číny a setkal se s tamním prezidentem Si Ťin-pchingem. Informovala o tom čínská státní televize, žádné další podrobnosti ale nezveřejnila.

Podle agentury Reuters se Kim do Pekingu vypravil proto, aby informoval čínské představitele o obsahu své nedávné schůzky s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Kim Čong-un je letos v Číně už potřetí.



Na rozdíl od minulých Kimových cest čínská média o jeho pobytu informují nikoli až po jeho skončení, ale v reálném čase. Podala také informaci o délce cesty. „Doufáme, že tato návštěva dále prohloubí vztahy mezi Čínou a Severní Koreou, posílí strategickou komunikaci mezi oběma státy v důležitých otázkách a podpoří regionální mír a stabilitu,“ sdělil na brífinku ke Kimovu příjezdu mluvčí čínského ministerstva zahraničí.

O tom, že Kim míří do Číny, spekulovala v noci na úterý japonská tisková agentura Kjódó. Ta tento závěr vyvodila z informace, že v Pekingu přistálo nákladní letadlo KLDR, které Pchjongjang před týdnem využil během historického setkání Kima a Trumpa v Singapuru.

Pekingská policie v úterý zpřísnila bezpečnostní opatření zejména na třídě vedoucí k Paláci lidu, kde většinou čínští politici přijímají návštěvy ze zahraničí. Bezpečnostní přípravy byly patrné i před vládní rezidencí Tchiao-jü-tchaj, kde Kim s manželkou bydlel při březnové návštěvě. U východní brány vedoucí do Paláce lidu byla vztyčena zábrana, která brání pohledu dovnitř.

V březnu přijel Kim do Pekingu vlakem, byla to jeho první zahraniční cesta od nástupu k moci v roce 2011. Podruhé se vydal do Číny v květnu, kdy zvolil leteckou dopravu.

V posledních letech se vztahy mezi Čínou a KLDR zhoršily

Čína je dlouhodobě nejbližším diplomatickým spojencem KLDR a jejím hlavním obchodním partnerem, ačkoli v posledních letech se vztahy obou zemí zhoršily vzhledem k rozhořčení Pekingu nad zbrojními testy Severní Koreje a k čínské podpoře mezinárodních sankcí uvalovaných na KLDR.

Zlepšení americko-severokorejských vztahů Peking uvítal a líbí se mu zejména Trumpova ochota přerušit manévry s Jižní Koreou. Podle Soulu „se USA a Jižní Korea dohodly na přerušení všech aktivit souvisejících s vojenským cvičením naplánovaným na srpen“. Washington to potvrdil s tím, že na toto téma budou tento týden jednat ministři obrany a zahraniční i Trumpův bezpečnostní poradce.

Jak uvedla agentura Reuters, přerušení manévrů vyvedlo z míry mnoho bezpečnostních odborníků, kteří se o tom dověděli až po Trumpově jednání s Kimem. Japonský vládní mluvčí Jošihide Suga prohlásil, že v plánech na společná vojenská cvičení Japonska a USA se nic nemění. Jihokorejské ministerstvo obrany souhlasí se zrušením srpnových manévrů s tím, že je třeba podpořit současná jednání s KLDR.