LN: Výbušná zpráva OLAF. Možný podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie

PRAHA Evropský úřad pro boj s podvody (OLAF) sdílí podezření českých kriminalistů. Ti premiéra Andreje Babiše a deset jeho blízkých a spolupracovníků viní z podvodu při získání dotace pro Čapí hnízdo. Kromě toho volá OLAF k zodpovědnosti ještě jednoho hráče. Za to, že vůbec došlo ke schválení podpory na projekt, u nějž byly od počátku indicie, že na to nemá nárok, nese odpovědnost Regionální operační program (ROP) Střední Čechy. Vyplývá to ze závěrečné zprávy OLAF k Čapímu hnízdu, kterou mají LN nyní kompletně k dispozici.

ROP Střední Čechy měl v létě roku 2008, kdy o dotaci pro kongresové zázemí rozhodoval, dva externí posudky, které si objednal. Oba zpochybnily, že by tak malý podnik, jako bylo Čapí hnízdo, bez historie a obratu mohl získat na spolufinancování avizovaný stamilionový úvěr od české dcery banky HSBC. Experti proto navrhli, ať žadatel doplní a vysvětlí, jak si chce hotovost zajistit, neboť bez toho projekt hodnotit nelze.



„Příjemce dotace nebyl nikdy vyrozuměn o tomto externím hodnocení a nikdy nebyl požádán, aby objasnil problematické prvky. Navzdory závažnosti expertních komentářů a absenci vysvětlení od žadatele byl projekt schválen,“ píší inspektoři. Na nestandardní postup ROP Střední Čechy auditoři OLAF upozornili evropské generální ředitelství pro regionální rozvoj (DG Regio), které LN potvrdilo, že se závěry zabývá. „Zprávu vyhodnocujeme,“ sdělil mluvčí Johannes Bahrke.

Karel Munia, ředitel úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy LN řekl, že DG Regio už úřad kontaktovalo v souvislosti s financováním projektů z období 2007 až 2013, ale zatím ne specificky kvůli Čapímu hnízdu.

„Schvalování Čapího hnízda jsme prověřovali, a žádné pochybení jsme nezaznamenali. Hodnocení probíhalo v souladu s metodickými pokyny, podmínkami výzvy a na základě podkladů, které byly předloženy žadatelem,“ dodal.

Co Brusel usoudí o postupu ROP, se uvidí až časem. Už nyní je však jasné, že podle OLAF představitelé Farmy Čapí hnízdo, jmenovitě její statutární zástupci Jana Mayerová a Josef Nenadál, poskytli nepravdivé informace a tajili důležitá fakta, aby vyvolali dojem, že farma je malá firma, která si peníze sama neobstará.

Jenže firma měla dle zprávy stále k ruce holding Agrofert, který tehdy patřil Babišovi. To jí dávalo výhodu, jíž malé firmy bez bohaté, i když skryté matky neoplývaly. Třeba to, že se za půjčku od HSBC zaručil Agrofert v rámci svého holdingového úvěrového limitu.

Zkoumání, zda Čapí hnízdo bylo malou, či střední firmou, pro něž byly kýžené dotace jedině určeny, stálo ve středu zájmu evropských inspektorů. Vedle vlastních pátrání, výslechů a načítání dokumentů jim poskytla zjištění i česká policie. Bruselští auditoři došli k závěru, že o žádnou malou firmu nešlo, proto navrhli, aby se projekt neplatil z unijních dotací.

OLAF zjišťoval, jak se vlastně stalo, že vzniklo zdání malé firmy bez prostředků a zastání na konkurenčním trhu. Roli sehrálo to, že farma se z původně vlastnicky průhledné společnosti s ručením omezeným změnila na neprůhlednou akciovku, jejíchž papírů se ujali nedohledatelní majitelé.

„Anonymní vlastnictví společnosti, která získala dotaci, neumožnilo kontinuální monitorování a ověření příjemcovy způsobilosti coby malého a středního podniku po celou dobu implementace projektu, což je v rozporu s obecným principem transparentnosti při použití evropských prostředků,“ píší pracovníci OLAF.

Dle nich se to dá považovat za akt schválnosti, jehož cílem bylo zastřít napojení na holding Agrofert. „Tato porušení mohou být základem pro soudní řízení upravené příslušnými ustanoveními českého trestního zákoníku o dotačních podvodech a poškozování finančních zájmů EU,“ doplňují.

Dva lidé, jedna firma

Se zprávou OLAF, která zůstává neveřejná, se v uplynulých dnech chodili pod dohledem policisty seznamovat členové sněmovního imunitního výboru. Na svém dnešním jednání by měli rozhodnout, jestli plénu doporučí vydání Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Oba byli na úterý na výbor pozváni, aby měli možnost se hájit, ale požádali o pozdější termín s tím, že obsah bruselské zprávy neznají. Výbor může přijmout rozhodnutí i bez toho, aby s Babišem a Faltýnkem mluvil. Jestli to udělá, se ukáže v úterý.

Závěry unijních auditorů se staly posledním střípkem do vyšetřovacího spisu, na základě něhož se má sněmovna rozhodnout, jak se svými dvěma kolegy naloží. V praxi bývá obvyklejší, že OLAF v rámci své práce narazí u nějakého projektu na nesrovnalosti, pro něž pojme podezření ze spáchání trestného činu, a pak upozorní státní zastupitelství.

V případě Čapího hnízda trestní řízení začalo předtím, než OLAF dokončil zkoumání. Jeho závěry proto nevedou k zahájení vyšetřování, ale svým dílem legitimizují postup policie a žalobce. Podle Babiše je celá kauza účelová, politicky motivovaná a vedená snahou zabránit mu, aby byl premiérem. K závěrům evropského úřadu se nechtěl vyjadřovat s tím, že s jejím obsahem není obeznámen. Již dříve uvedl, že OLAF v této kauze podle něj postupoval neobyčejně rychle.

Při pátrání na straně aktérů se OLAF zajímal zvláště o dvě osoby a jednu firmu. O Janu Mayerovou s Josefem Nenadálem, kteří coby statutární zástupci Čapího hnízda podepisovali papíry spojené s žádostí o dotaci a ručili za správnost odevzdaných informací. Firmou je Imoba, která majetkově spolkla Farmu Čapí hnízdo poté, co uplynula zákonná doba udržitelnosti, jež se na Evropou dotované projekty vztahuje. Babiš mezi osobami, které si OLAF pozval k výslechu, nefiguroval, Faltýnek ano. Vesměs odpovídal, že neví nebo se už nepamatuje. Vyslýchaní právníci nebo notář se odkázali na mlčenlivost, spojenou s jejich profesí.

Příjmy od Agrofertu

Imoba i Mayerová namítaly, že OLAF by neměl případ vůbec zkoumat, protože už to dělá česká justice a ta jediná má autoritu říci, zda se stal trestný čin. Uváděly také, že OLAF ve svých závěrech zohlednil jen to, co je jim k tíži, a to, co svědčí v jejich prospěch, opominul.

Právní zástupce Agrofertu Václav Knotek závěry evropského úřadu odmítá. „Farma Čapí hnízdo se skupinou Agrofert propojena nebyla! Skutečnost, zda určitý subjekt splňuje podmínky dotace, je povinen zkoumat orgán, který ji přiděluje, a to ještě před jejím přidělením. V tomto případě ROP Střední Čechy nejen dotaci udělil, ale i při opakovaných kontrolách potvrdil, že podmínky dotace byly plněny,“ uvedl.



Zásadní důkaz personálního propojení firem poskytl veřejnosti a tím i vyšetřovatelům sám Babiš ve svém předloňském sněmovním projevu. Tam řekl, že Agrofert neměl o byznys s kongresovým centrem zájem, proto ho prodal Babišově rodině. Andrej Babiš koupil akcie svým dětem a partnerce.

Spolupráce s holdingem trvala, byl například jedním ze dvou partnerů, kteří se zavázali s Čapím hnízdem spolupracovat. První byla společnost Golf Konopiště, která nabídla část svých ubytovacích kapacit, druhý Agrofert, který se zavázal, že bude na hnízdě pořádat firemní akce. Podle zjištění OLAF plynuly hlavní příjmy Čapího hnízda v letech 2009 a 2010 z poskytování služeb Agrofertu. Imoba inspektorům OLAF sdělila, že takový postup nepovažuje za škodlivý, protože „je to moudřejší než nechat firmu upadnout do ekonomických potíží a nechat ji zkrachovat“. Nevysvětlila, proč bylo její starostí pečovat o životnost právě této malé firmy, a ne jiných.