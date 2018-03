Výprava Nejedlého a spol. do Číny? Je to něco šíleného, kroutí hlavou experti

PRAHA Jako mimořádně pošetilou hodnotí odborníci výpravu hradního kancléře Vratislava Mynáře, prezidentova poradce Martina Nejedlého a podnikatele Jaroslava Tvrdíka do Číny, aby ověřili informace o osudu šéfa tamější investiční skupiny CEFC Jie-Ťien Minga. Pana Jie kvůli hospodářským deliktům v únoru údajně zadržely čínské úřady. Jeho možné potíže rezonují v České republice o to víc, že je neformálním poradcem prezidenta Miloše Zemana a CEFC tu má rozsáhlé obchodní aktivity.

„Je to něco šíleného. Stejně jako žádnému cizímu diplomatovi není nic do toho, co konají vyšetřující orgány České republiky s našimi občany, tak České republice není vůbec nic do toho, co dělají čínské orgány při vyšetřování čínských občanů,“ sdělil serveru Lidovky.cz bývalý ministr zahraničí a současný šéf Diplomatické akademie Cyril Svoboda ke svérázné výpravě do komunistické Číny, na níž upozornil server Neovlivni.cz.

Zmíněné trio zamířilo do Říše středu v úterý, Jaroslav Tvrdík tam odcestoval coby šéf aktivit CEFC v Evropě. Navíc to byl on, kdo pana Jie doporučil Zemanovi jako poradce. Mynář s Nejedlým se k němu z prezidentova pověření přidali, aby výpravě dodali politický kapitál a coby vyslanci Pražského hradu jí pomohli otevřít potřebné dveře.

Snahou Hradu bylo zjistit, kde se pan Jie nachází, co přesně se s ním děje a co bude s aktivitami CEFC u nás. Delegace však prakticky mohla zapomenout na to, že se jí do kauzy Jie-Ťien Minga podaří vnést světlo. Podle dostupných informací se jeho potenciálními prohřešky zabývá takzvaná disciplinární komise. Zmíněný útvar se soustředí na boj proti korupci. Jde o vnitrostranický aparát stojící mimo zákonný rámec, jenž spadá přímo pod čínského prezidenta.

„Vyšetřování je tajné. Neexistují tedy žádné nástroje, jak by se o něm mohli něco dozvědět. Nikdo jim to říct nejen nemůže, ale v podstatě ani nesmí. Jejich deklarovaný cíl cesty není úplně přesvědčivý,“ konstatoval pro server Lidovky.cz sinolog Martin Hála. Hrubé povědomí o situaci Jie-Ťien Minga prý mohou mít vybraní čínští straníci, ale více než o informace z doslechu nepůjde.

‚Situace je v Číně politicky napjatá‘

V této souvislosti první kroky Mynáře a spol. mohly vést na mezinárodní oddělení ústředního výboru čínské komunistické strany. Není vyloučené, že právě Tvrdík coby první muž evropské sekce CEFC a současně šéf česko-čínské obchodní komory tam má kontakty. Úspěch trojice ‚detektivů‘ záležel na tom, zda se s nimi jakýkoliv věci znalý majitel stranické průkazky byl ochotný bavit.

Delegace přitom z tohoto pohledu zamířila do Číny v nejméně vhodnou dobu. Od předminulého pondělí tam probíhá zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců, což je jednokomorová obdoba našeho parlamentu. Rokování potrvá do příštího týdne. Schvalují se změny, které budou mít zásadní vliv na další podobu tamějšího režimu. Už tak všem cizím elementům těžko přístupní místní se tak stali ještě uzavřenějšími.

„Za prvé situace je tam politicky napjatá. Za druhé jsou tam lidé velmi zaměstnaní, schvalují se tam změny v ústavě a je tedy otázka, kdo se tam panem Tvrdíkem bude chtít zabývat,“ glosoval sinolog Hála. Podle jeho soudu výprava nepřiveze z Číny víc poznatků, než o kterých už bylo možné se dočíst na webu anglických verzí čínských deníků. Byla to právě tamější média, která počátkem března o údajném zatčení Jie-Ťien Minga informovala.

Hrad dostane zprávu až po návratu

Podle některých hlasů nebylo zájmem české tříčlenné skupiny objasnit kauzu pana Jie, ale přiblížit stanovisko České republiky k celé věci. „Spíše se zdá, že se v Číně snažili vysvětlit, jak celá záležitost narušuje česko-čínské vztahy, do nichž prezident i jeho poradci vložili svůj politický kapitál,“ řekla ČTK Anna Zádrapová, analytička Sinopsis, projektu Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a AcaMedia.

CEFC v Česku CEFC na český trh razantně vstoupila v roce 2015, kdy koupila fotbalovou Slavii. Téhož roku se také stal Jie-Ťien Ming poradcem prezidenta Zemana pro obchodní vztahy s Činou.

CEFC v Česku patří také většina v pivovarnické síti Lobkowicz Group, výrazný podíl drží ve společnosti Travel Service, ovládající ČSA, a nově se chystala vstoupit i do banky J&T.

Poslední transakci ale zarazila Česká národní banka, protože má pochybnosti o stabilitě příjmů CEFC. Skupina má velké finanční závazky.

Výzvědy v Číně rozjeli Tvrdík s Mynářem a Nejedlým na vlastní pěst, česká diplomacie stála stranou. „Žádný program ani součinnost s velvyslanectvím v Pekingu jsme nezajišťovali,“ řekla LN mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Zpět mají přiletět v sobotu. Shodou okolností se koná fotbalové derby Sparta - Slavia, Tvrdík šéfuje druhému jmenovanému klubu.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček serveru Lidovky.cz potvrdil, že prezident Zeman průběžné zprávy od výpravy nedostával. „Ani je nezjišťujeme. Vyčkáme návratu z Čínské lidové republiky. Je to plně dostačující,“ podotkl. Více informací k zájezdu prý uvolní až nadcházející týden. Zatím tak není jasné, kdo a v jaké výše náklady výpravy hradil. Lze ale předpokládat, že je pokryla prezidentská kancelář, případně CEFC.

Nečekaný rozměr do příběhu kolem české expedice do Říše středu vnesl v pátek šéf KSČM Vojtěch Filip. Zatímco Mynář a spol. pátrali po informacích v Číně, Filip si promluvil s čínskými soudruhy doma. V Praze totiž přijal delegaci čínských komunistů, s kterými o CEFC debatoval. O svých zjištěních je připravený se podělit s prezidentem Zemanem. „Jestli (CEFC) si nadělali problémy, ať si to řeší,“ shrnul Filip setkání s tím, že kauza je ryze čínskou záležitostí.