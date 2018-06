Brázdilův výrok o homosexuálech - postižených lidech se mi nelíbí, ale víc dělat nemůžu, říká šéf lékařské komory

PRAHA O homosexuálech hovořil lékař a poslanec jako o „postižených lidech“. A zatímco Milana Brázdila (ANO) ostře zkritizovali už někteří spolustraníci včetně premiéra Andreje Babiše a bývalé ministryně Karly Šlechtové, Česká lékařská komora kritikou spíše šetřila. „Mně se ten výrok nelíbí, ale to je asi tak všechno, co s tím můžu dělat,“ uvedl v rozhovoru pro server Lidovky.cz prezident ČLK Milan Kubek.

Lékaře, který má za sebou bohaté zkušenosti, ostře zkritizovali někteří politici. Brázdila za výrok ostře odsoudil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

„Pro mě je to dost šokující prohlášení, do dnešní doby a společnosti vůbec nepatří. Sami s mojí paní máme hodně přátel, kteří žijí ve stejnopohlavních párech, dokonce jsme spolu byli na takové svatbě a přijde nám to úplně normální. Pan Brázdil by se měl za svá slova omluvit,“ napsal Aktuálně.cz premiér.



Krátce před ním ho zkritizovala i bývalá ministryně Karla Šlechtová. „Doufám, ze měl horečku a že jako poslanec volený voliči do sněmovny se omluví celé gay komunitě,“ napsala na Twitter.

Kolegové-lékaři ale Brázdila kritiky spíše ušetřili. Alespoň pokud jde o Českou lékařskou komoru. „Je to soukromý názor pana doktora. Mně se ten výrok nelíbí, ale to je asi tak všechno, co s tím můžu dělat. Každý člověk zodpovídá za své názory sám. Co k tomu víc říct,“ řekl ve stručnosti serveru Lidovky.cz ředitel instituce Milan Kubek.

K tomu, že Brázdil užil slovní spojení „postižení lidé“, se nechtěl více vyjadřovat. „Nevím, v jakém kontextu ten výrok zazněl. Zažil jsem pár situací, kdy byla některá vyjádření určitým způsobem modifikována a dezinterpretována, takže se k tomu vyjadřovat nebudu. Četl jsem nějaké popisy toho, co měl pan Brázdil říct. Můžu k tomu pouze říct, že takový názor nesdílím,“ dodal.



Poslanec Milan Brázdil (za ANO) se za nevybíravá a i dle jeho slov „tvrdá“ slova na adresu homosexuálů nehodlá omlouvat. Opakovaně gaye a lesby označil za postižené lidi, kteří nemají nárok na to, aby byli manželé a měli děti.

„Nevím, za co bych se měl stydět. Tito lidé chtějí děti a jsou podle mě nešťastní právě proto, že je mít nemohou,“ vysvětlil politik v rozhovoru pro server Lidovky.cz s tím, že mu jde o zachování institutu manželství. Označení homofob u své osoby odmítá.

Na otázku, proč použil termín „postižení“, pak uvedl: „V médiích to vyznívá jinak. Vím, napsal jsem to takhle. Chtěl jsem říci, že jsou nešťastní z toho, že nemohou naplnit svůj vztah tím, že budou mít děti. V tom vidím to jejich postižení. I proto jsou takto tvrdí a nesnesou opačný názor. Většinový názor. Postižení jsou sami sebou, protože si uvědomí, že to nejde. Tak jsem to myslel. Postižený? Kdo je dneska postižený, a kdo normální? Kolikrát člověk váhá, jestli je tady dneska ještě ta normálnost. Výrazem postižený nemyslím, že jsou nemocní.“