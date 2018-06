Homosexuálové nejsou nemocní, postižení jsou tím, že nemohou mít děti, vysvětluje kontroverzní výrok Brázdil

PRAHA Poslanec Milan Brázdil (za ANO) se za nevybíravá a i dle jeho slov „tvrdá“ slova na adresu homosexuálů nehodlá omlouvat. Opakovaně gaye a lesby označil za postižené lidi, kteří nemají nárok na to, aby byli manželé a měli děti. „Nevím, za co bych se měl stydět. Tito lidé chtějí děti a jsou podle mě nešťastní právě proto, že je mít nemohou,“ vysvětlil politik v rozhovoru pro server Lidovky.cz s tím, že mu jde o zachování institutu manželství. Označení homofob u své osoby odmítá.

Lidovky.cz: Opakovaně jste řekl, že se k vašemu výroku o „postižených lidech“ nehodláte mediálně vyjadřovat. Zeptám se tedy obecně. Budete prosazovat, aby v ústavě explicitně stálo, že manželství je záležitostí ženy a muže, protože tento institut vznikl s cílem zakládat rodiny?

V momentě, kdy se bude hlasovat, tak budu pro to, aby se manželství týkalo výhradně muže ženy, ale aktivně nijak vystupovat nebudu. Nejsem člověk, který by měl potřebu to nějak rozmazávat. Řešil jsem to s kolegy a ten názor je poměrně jasný. Už teď jsem ale poznal, že člověk může být popotahovaný za to, že řekne svůj názor. Takže jestliže jste se ptala na to, zda to budu nějak aktivně prosazovat, tak říkám, že ne.

Omluvte se, vyzval Babiš Brázdila ostře zkritizoval už i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. "Pro mě je to dost šokující prohlášení, do dnešní doby a společnosti vůbec nepatří. Sami s mojí paní máme hodně přátel, kteří žijí ve stejnopohlavních párech, dokonce jsme spolu byli na takové svatbě a přijde nám to úplně normální. Pan Brázdil by se mel za svá slova omluvit," napsal Aktuálně.cz premiér.

Lidovky.cz: Naznačil jste, že jste se bavil o tomto tématu s kolegy. Tím máte na mysli kolegy z lékařského prostředí, či kolegy-politiky?

Obešel jsem některé kolegy. I lékaře. Zeptal jsem se jich, jaký na to mají názor a dospěl jsem k tomu, že můj názor je většinový, hodně většinový. Dneska se ne všichni pod tíhou takových aktivistů odhodlají vyjít s pravdou ven. Nakonec se vyjádří třeba jen prostřednictvím hlasování.

Lidovky.cz: Mrzí vás, že jste nyní, i jak jste řekl, „popotahován“ za váš výrok o homosexuálních párech?

Ne. Nevím, za co bych se měl stydět. Tito lidé chtějí mít děti a jsou podle mě nešťastní právě kvůli tomu, že je mít nemohou. Já jim v ničem nebráním, ať se mají rádi, to všechno, ale děti mezi sebou mít nemůžou, a proto jsou nešťastní. To podle mě není manželství. Ano, jsou to lidské bytosti, které mají mít stejná práva na všechno ostatní jako my ostatní. Mohou se mít rádi, užívat si života, ale manželství to není. To je všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Možná jsem byl tvrdý, to je pravda…

Lidovky.cz: Použil jste výraz „postižení lidé“. Proč jste napsal právě tato slova? Chtěl jste zdůraznit vaší myšlenku, nebo homosexuály skutečně považujete za postižené?

V médiích to vyznívá jinak. Vím, napsal jsem to takhle. Chtěl jsem říci, že jsou nešťastní z toho, že nemohou naplnit svůj vztah tím, že budou mít děti. V tom vidím to jejich postižení. I proto jsou takto tvrdí a nesnesou opačný názor. Většinový názor. Postižení jsou sami sebou, protože si uvědomí, že to nejde. Tak jsem to myslel. Postižený? Kdo je dneska postižený, a kdo normální? Kolikrát člověk váhá, jestli je tady dneska ještě ta normálnost. Výrazem postižený nemyslím, že jsou nemocní.

Lidovky.cz: Bavili se s vámi kvůli tomuto výroku, za nějž jste teď mnohými lidmi kritizován, i kolegové z hnutí ANO? Někteří mají jistě opačný názor. Například vaše stranická kolegyně Radka Maxová je předkladatelkou návrhu o manželství pro stejnopohlavní páry, který podpořili i další členové hnutí.

Nijak. Zrovna včera jsme si o tom trochu vykládali. Někteří mají opačný názor. Někteří to třeba neřeknou úplně jasně, protože se bojí, ale souhlasí se mnou. Já si myslím, že jde o partnerství, nikoli manželství. Nikdo na mě ale neútočí.

Lidovky.cz: O kolik kolegů zhruba jde?

Bylo jich pár. Nebyla to hromadná debata klubu. Jako že bych přišel a zeptal se jich, co si o tom myslí. To ne.

Lidovky.cz: To znamená, že šlo o náhodné individuální rozhovory?

Ano. S těmi, se kterými jsem se jen tak potkal ve sněmovně. Berou to tak, že mám třeba jiný názor.

Lidovky.cz: Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek to s vámi řešil?

Nebavili jsme se o tom. On to nějak zaznamenal, ale nehodlá to se mnou řešit. (Faltýnek ani ve středu, ani ve čtvrtek dopoledne redakci nezvedl telefon, jeho postoj ke zmiňované záležitosti tak není jasný - pozn. red.)

Lidovky.cz: Do sněmovny jste se dostal mimo jiné i díky oblibě související s vaší úspěšnou lékařskou praxí. V roce 2010 jste převzal od tehdejšího prezidenta Václava Klause ocenění Zlatý záchranářský kříž za to, že jste rok předtím zachránil život muži, jehož do srdce zasáhla metr a půl dlouhá tříska z pily. Nebojíte se, že kvůli výroku o „postižených lidech“ třeba ztratíte podporu některých voličů?

Nikdy jsem nedělal nic kvůli tomu, abych si zvyšoval popularitu. Nechci nikomu přitakávat, když má odlišný názor než já. Nikdy to dělat nebudu. To ocenění jsem dostal za svou práci a lidé si toho všimli. Nebudu nic měnit. Nebudu se přetvařovat a říkat věci v naději, že za to získám nějaké body. Myslím, že lidé, kteří se na mě obrátili s výhrůžkami, by třeba ani nedokázali ocenit mou práci.

Lidovky.cz: Těmi výhrůžkami máte na mysli reakce poté, co vyšlo najevo, že jste se o homosexuálech vyjádřil jako o „postižených lidech“? Od koho vzešly?

Ano. Šlo o různé facebookové příspěvky. A byly vážně tvrdé. Lidé se mě ptali, v jaké společnosti to žiju a že doufají, že si mě najde nějaký gay a rozbije mi hubu.

Lidovky.cz: Objevují se i výroky, že jste homofob. Myslíte, že naplňujete podstatu výrazu homofob?

Jak jsem řekl – ať se lidé mají rádi, jsou spokojení. Myslím, že žádnou homofobii nemám, ale nejsem pro to, aby lidé tohoto typu uzavírali manželství. V tom je ten rozdíl. Nemám proti nim nic. Necítím nenávist, nic takového. Ať uzavírají registrované partnerství, to je v pořádku.

Lidovky.cz: Chápu to správně tak, že vám jde pouze o zachování institutu manželství v té původní podobě s důrazem na plození a výchovu dětí, a že proti jinému svazku lidé nic nemáte?

Přesně tak. Proti registraci nemám vůbec nic. Doteď s tím byli spokojeni, ale teď to pokračuje dál. Nevím, u čeho by to mohlo skončit. Fobii nicméně nemám.

Karla Slechtova (Twitter) @SlechtovaKarla Nevychazim z udivu, opravdu poslanec za ANO rekl, ze “postizeni lide nemuzou byt manzele a mit deti”.??? “Postizeni” mineno homosexualove. Doufam, ze mel horecku a ze jako poslanec voleny volici do Snemovny se omluvi cele gay komunite. 14 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Lidovky.cz: Když teď mluvíte o něco smířlivější než v některých předchozích vyjádřeních pro některá média, nemáte pocit, že je na místě se omluvit homosexuálům, které jste tímto výrokem dehonestoval? Nechtěl byste jim to vysvětlit?

Ne, já se nemám za omlouvat. Za co se mám omluvit? Že je manželství vztah mezi mužem a ženou?