Důležitý den pro gaye a lesby se blíží. Sněmovna bude rozhodovat o jejich manželství

PRAHA Gayové a lesby chtějí mít v Česku možnost sňatku se svým partnerem. Registrované partnerství LGBT komunitě totiž přijde jako diskriminační. Pomalu se blíží den, kdy poslanci budou rozhodovat o této o zákonu v prvním čtení. Hlasování přijde na řadu už ve středu tohoto týdne. Zamítnutí by pravděpodobně znamenalo konec dlouholetým snahám o zrovnoprávnění homosexuálů v rodinné oblasti.

Současně s projednáváním manželství pro stejnopohlavní páry se v dolní komoře parlamentu bude projednávat také novela, která požaduje ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy. Ten LGBT aktivisté nazývají „trucnávrhem“.

Lidovci jsou proti

Ve sněmovně jsou k tématu celkově tři návrhy. První, aby zaniklo registrované partnerství a všichni bez rozdílu mohli uzavírat běžné manželství. Za tento návrh se už dříve postavila první vláda Andreje Babiše. A podle již dřívějších prohlášení má také částečnou podporu v každé z parlamentních stran s výjimkou lidovců. Ti tento návrh rázně odmítají, protože se neslučuje s jejich představou o manželství.

Za druhým návrhem stojí převážně sněmovní konzervativci, kteří usilují o ústavní změnu. Manželství by podle nich mělo platit jen v případě svazku muže a ženy, a tak by to mělo být i napsáno přímo v Listině základních práv a svobod. Homosexuálové by tak směli nadále uzavírat pouze registrované partnerství.

Podporu si v poslední době získal také nový návrh poslance Patrika Nachera z hnutí ANO, který žádá, aby gayové a lesby měli ve svazku stejná práva jako manželé, včetně adopcí dětí, ovšem s tím rozdílem, že by se jejich svazek nazýval termínem „partnerství“, nikoli „manželství“. Například expert na ústavní právo Aleš Gerloch ale navrhuje, aby se o tématu hlasovalo veřejně v plebiscitu.

Registrované partnerství je v Česku dosud jediný způsob, jak právně „ošetřit“ vztah dvou lidí stejného pohlaví. Do konce roku 2010, tedy za 4,5 roku platnosti zákona se v Česku registrovalo 1111 párů, z toho více než dvě třetiny tvořila mužské páry.

Středeční hlasování

Manželství pro všechny už uzákonilo 26 zemí světa, ve kterých dohromady žije miliarda lidí. Bezmála sedmdesát procent české populace podporuje možnost sňatku pro stejnopohlavní páry. V Česku přesto neexistuje zákon, který by takové sňatky umožňoval. Mezi parlamentními stranami jsou slyšet různé postoje. Ve středu se ukáže, zda je sněmovna změně nakloněná, či nikoli.

V Česku se dlouhodobě snaží o legislativní změnu, která by umožňovala uzavírání manželských svazků, iniciativa Jsme fér. „Manželství pro všechny, tedy pro stejnopohlavní páry, je téma, které je v České republice velmi aktuální, neboť zanedlouho proběhne v Poslanecké sněmovně první čtení návrhu zákona, který by jej umožnil,“ upozorňuje Facebook Czeslaw Walek coby prezident organizace Prague Pride a hlavní manažer kampaně Jsme fér.

Česká republika by se v případě schválení stala první zemí postkomunistického bloku, která by tuto změnu přijala a zařadila by se tak po bok téměř všech evropských zemí na západ od nás, které již manželství pro všechny přijali. Jednou z těchto zemí je také Německo, kde homosexuální páry mohou uzavírat sňatky již od roku 2017.

Registrace nestačí

Česká LGBT komunita si stěžuje, že institut registrovaného partnerství jim nepřijde jako dostačující způsob soužití se svým životním partnerem. Vadí jim i samotné označení. „Registrují se auta nebo zvířata,“ uvedla pro server Lidovky.cz jedna z homosexuálek, která se zúčastnila únorové pražské akce s názvem Queer Ball doprovázející sběr podpisů petice, kterou sepsala inciativa Jsme fér.

Události v zimě tohoto roku se zúčastnili i reportéři serveru Lidovky.cz. Od účastníků zjišťovali, proč se hlásí k této iniciativě a na kolik je v jejich komunitě případně manželství důležitým tématem. Zatímco někteří svazek neřeší, jiní ale výrazně lpí na tom, aby měli stejná práva jako heterosexuálové.

„Chtěl bych mít možnost vzít si svýho kluka. Stejně jako si můj brácha vzal svou holku. Chci mít úplně stejná práva jako on,“ říká homosexuál v doprovodu svého partnera. „Říká se, že jsme hodně tolerantní. A průzkumy to i ukazují. Ale když dojde na lámání chleba, třeba když se řeší gayové nebo Romové, tak naráží kosa na kámen,“ říká k tématu moderátor plesu a herec Jan Cina, který žije s hercem Petrem Vančurou.

I on by rád jednou vstoupil do manželství. Pokud jde o praktické záležitostí vztahu, cítí jakousi právní nespravedlnost. Narážel tak pravděpodobně na majetkové vztahy mezi partnery. Tedy například to, že po úmrtí manžela nepřechází nárok na různé dávky, důchod či nemocenskou. Není ani žádná úprava vypořádání majetku v případě rozpadu vztahu. „Zároveň ale nechci, aby to vyznělo tak, že si myslíme, že jsme žena a muž,“ dodal s tím, že si plně uvědomuje rozdíly.

Podpora kampaně „#manželstvíprovšechny“ přichází v Česku z různých stran. Například od europoslankyň a viceprezidentek LGBT meziskupiny Evropského parlamentu - European Parliament Intergroup on LGBTI Rights - Terry Reintkeová, Sophieint Veldová a Malin Björková. Na pomyslném seznamu jsou podle spolku Jsme fér i další europoslanci Izaskun Bilbao Barandicová, Fredrick Federley, Catherine Bearderová a Nadja Hirschová.

Inciativu podporuje také osm studentských spolků z Karlovy Univerzity. Jmenovitě jde o? Spolek českých právníků Všehrd, Charlie, queer spolek Univerzity Karlovy, Galibi, Kappa Omega, Právnický akademický spolek Juristi, Common Law Society, ELSA Praha a ELSA Czech Republic!.

Kampaň podporuje také řada známých osobností - například sportovkyně Martina Navrátilová, herec Jan Cina, zpěvačka Anna Slováčková či Ilona Csáková, dokumentaristka Petra Nesvačilová či režisér Jan Hřebejk.