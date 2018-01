Vyšetřovatel Čapího hnízda Nevtípil strávil před poslanci asi 1,5 hodiny

PRAHA Policejní vyšetřovatel případu Čapí hnízdo Pavel Nevtípil strávil na slyšení před členy sněmovního mandátového a imunitního výboru asi 1,5 hodiny. Nyní před poslance předstoupil státní zástupce Jaroslav Šaroch. V případu figurují premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš a první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek.

Nevtípil slyšení před novináři při odchodu ze schůze výboru nekomentoval. Příliš sdílný nebyl ani Šaroch, když na jednání výboru přicházel. Uvedl, že neví, na co se ho poslanci budou ptát.



Babiš s Faltýnkem požádali o odklad slyšení kvůli zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), dnes nedorazí. Zpráva je součástí vyšetřovacího spisu, jejich obhájci by se s ní měli seznámit teprve dnes.

Členové výboru podle dostupných informací zatím nerozhodovali o tom, jak s Babišovou a Faltýnkovou žádostí o odklad jejich slyšení naloží. Někteří soudí, že výbor by měl finální doporučení pro plénum přijmout už dnes. Jiní se přiklánějí k variantě, aby výbor Babišovi a Faltýnkovi vyhověl.

Policie obvinila oba poslance už před volbami pro podezření z dotačního podvodu, Babiše i z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Babiš i Faltýnek podezření související s evropskou dotací pro farmu Čapí hnízdo odmítají a hovoří o účelovosti a o politické motivaci stíhání.

Policie v případu stíhá i dalších devět lidí. V minulém volebním období Sněmovna Babiše a Faltýnka ke stíhání vydala. Nyní poslanci posuzují novou policejní žádost, protože Babiš a Faltýnek v říjnových volbách obhájili mandát a nabyli tím znovu imunitu v plném rozsahu.

Kalousek: Slyšení před výborem je jejich právo, nikoli povinnost

Poslanec KDU-ČSL Marek Výborný soudí, že Babiš a Faltýnek by měli mít právo vystoupit před výborem, ale v řádu několika málo dnů. Podle Výborného není reálné, aby výbor o policejní žádosti hlasoval ještě před středečním jednáním Sněmovny o vyslovení důvěry Babišově menšinové vládě. Soudí, že další schůze výboru by mohla být ve čtvrtek a sněmovní plénum by mohlo o policejní žádosti rozhodnout na schůzi, která začne příští týden v úterý.

Naopak například předseda klubu Pirátů Jakub Michálek chce, aby výbor dokončil projednávání policejní žádosti už ve středu. „Nejdříve by se mělo vyřešit, jestli premiér bude, nebo nebude stíhán, teprve potom by se mělo hlasovat o důvěře vládě,“ řekl novinářům Michálek při příchodu na jednání výboru. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek zdůraznil, že slyšení před výborem je Babišovo a Faltýnkovo právo, nikoli povinnost. Uvedl, že důvod, kvůli němuž požádali o odklad slyšení, neuznává jako omluvu.



Výbor bude rozhodovat o tom, zda Babišovi a Faltýnkovi jiný termín pro slyšení poskytne, nebo ne. Podobně jako v minulém volebním období ve středu před výborem vystoupí vyšetřovatel Pavel Nevtípil a státní zástupce Jaroslav Šaroch.

