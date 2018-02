Češi sní o domech v přírodě. Většina z nich přitom žije v bytech

PRAHA Polovina Čechů je nespokojená s tím, jak bydlí. Většina by si ráda pořídila dům se čtyřmi místnostmi. Důležitá je pro ně také zahrádka, na které chtějí grilovat. O sousedy se spíše nezajímají.

Moje vysněné bydlení je samozřejmě vlastní, každý má svůj pokoj. Malý domek někde v klidu, v přírodě. Takto vyznívající odpověď jednoho z respondentů výzkumu o bydlení agentury Ipsos, který mají LN k dispozici, nebyla rozhodně ojedinělá.



„Představuji si menší domeček se zahrádkou, kde se dají v létě opékat špekáčky nebo grilovat. V domě bych chtěl krb,“ svěřil se další.

Touha po životě v domě je mezi Čechy velmi silná. V otázce „Jak vypadá vysněné bydlení?“ to přiznalo 82 procent lidí. Průzkumu, který vznikl pro společnost Ekonomické stavby, se zúčastnil reprezentativní vzorek tisícovky osob.

Aspoň čtyři pokoje

„V České republice se – podobně jako ve východoevropských zemích – setkáváme s obrovským zájmem o bydlení v osobním vlastnictví. A bydlení v rodinném domě je u nás i dle statistik takřka výhradně spjato s osobním vlastnictvím. Přičteme-li k tomu zakořeněnou představu, že každý správný muž má zasadit strom, postavit dům a zplodit syna, nelze se divit, že bydlení v domě je pro Čechy ideální volbou. Jak jsme si zároveň potvrdili průzkumem, souvisí tento fakt i s velkou poptávkou po bydlení v přírodě,“ vysvětlil ředitel Ekonomických staveb David Mencl.

Vlastní bydlení si chce pořídit polovina dotazovaných. A pokud by si mohli Češi vybírat, volili by většinou dům se čtyřmi místnostmi a kuchyní nebo kuchyňským koutem. Takto odpověděla třetina dotazovaných. O pokoj větší domov by volil každý pátý Čech. Šest a více místnost si přeje 12 procent respondentů.

V současnosti přitom lidé častěji žijí v bytech. Těch obydlených bylo v Česku při sčítání něco přes 4 miliony. Dalších 1,8 milionu bytů připadlo na rodinné domy.