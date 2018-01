Horáčkův web tajně vydělával těžbou kryptoměny. Jeho tým to překvapilo a kód nechal odstranit

PRAHA Web Michala Horáčka 100 dni.cz těžil kryptoměny. Upozornění na těžbu na stránce chybělo, odhalit ji mohl jen odborník. Horáčkův tým se o situaci dozvěděl až v pondělí a začal situaci následně prověřovat a napravovat.

Web 100dní.cz není hlavním informačním webem o Horáčkově kampani: Je na něm zveřejněn program, o jeho jednotlivých bodech nechává Horáček na stránkách hlasovat.

„Prezident je volen přímo - a měl by existovat i způsob, jak mohou voliči jeho činy ovlivnit. Zaregistrujte se a hlasujte pro změny, které uvítáte,“ uvádí Michal Horáček na webu. Mezi body je zrušení kontrol na Hradě, omluva Ferdinandu Peroutkovi, ukončení spolupráce s mluvčím Ovčáčkem nebo zlepšení kyberbezpečnosti Hradu.



Podle serveru Živě.cz, ale Horáčkově týmu uniklo, že web těžil kryptoměny. „Samotná těžba kryptoměn v prohlížeči problém není – podle mého osobního názoru by to naopak mohla být zajímavá alternativa ke klasické display reklamě, problém však spočívá v tom, že by na ni měl web, tedy každý slušný web, návštěvníka jasně upozornit,“ uvádí Jakub Čížek z Živě.cz.

Jiří Táborský, mluvčí Michala Horáčka, se nesnažil zjištění popírat. Informace o těžbě kryptoměn je totiž součástí zdrojového kódu stránek. „Bohužel jsme o tom dosud neměli ani ponětí. Obratem jsme kontaktovali dodavatele webu, který má pod sebou i hosting. My se bez nich k těm informacím nedostaneme. Chceme, aby s tím co nejdřív něco udělali,“ řekl pro Lidovky.cz Táborský.



Zhruba za hodinu už byl podle Táborského kód odstraněn s tím, že šlo o chybu dodavatele.

Těžba kryptoměn pro návštěvníka webu podle Čížka v praxi znamená zvýšenou zátěž procesoru. To se může na mobilu projevit - víc se zahřívá a klesá výdrž baterie.