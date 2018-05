Začala demolice mostu na Negrelliho viaduktu, Křižíkova ulice bude uzavřena

PRAHA Od pátečního dopoledne je uzavřen průjezd Křižíkovou ulicí u metra Florenc kvůli demolici železničního mostu na Negrelliho viaduktu. Uzavírka pro pěší i auta potrvá do příští středy. V pátek začaly bagry pracovat na oddělení nosníků mostu, které od soboty začne postupně odstraňovat dvěstětunový jeřáb. Po demolici bude na stejném místě postaven nový most, hotový by měl být příští rok na jaře. Novinářům to v pátek řekli zástupci stavební firmy Hochtief a Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která modernizaci viaduktu provádí.

Na mostu nad Křižíkovou ulicí se železnice rozděluje do dvou větví ve směrech na Masarykovo nádraží a do Vysočan. Podle Tomáše Vladíka ze stavební firmy Hochtief tak jde v podstatě o dva mosty, z nichž každý je složen ze železobetonových nosníků o délce 22 až 26 metrů. Je nutné je nejprve oddělit od sebe a od sobotu se budou postupně sundávat na zem, kde je rypadlo s hydraulickými nůžkami rozdělí na dva kusy. Následně se odvezou a zlikvidují.



„Předpokládáme, že každý den z následujících pěti sneseme sedm nosníků,“ uvedl Vladík. Poté firma ještě letos vybuduje novou ocelovou konstrukci, na kterou na jaře příštího roku osadí betonovou desku nového mostu.

Podle zástupců firmy Hochtief by mělo jít o poslední část mostu, kterou je nutné úplně odstranit. Zbytek konstrukce se bude pouze sanovat. Pražané se tak nemusí bát dalších uzavírek, a to ani na karlínské straně, ani na pokračování viaduktu přes Štvanici do Holešovic.

Až do středečních 4:30 bude kvůli pracím uzavřen průjezd Křižíkovou ulicí. Oficiální objízdné trasy pro auta vedou ve směru na Žižkov přes Rohanské nábřeží, Těšnovský tunel a dále po magistrále. Chodci mohou staveniště obejít ulicemi Prvního pluku a Za Poříčskou branou. Změny se týkají i autobusových linek 135, 207, 908 a 909. Hochtief u staveniště ve směru od metra Florenc umístil stánek, kde budou pracovníci firmy poskytovat zájemcům informace.

I když Negrelliho viadukt byl uveden do provozu v roce 1850, odstraňovaná část je z roku 1955. Rekonstrukce celého 1110 metrů dlouhého viaduktu začala loni v létě a potrvá tři roky, stavebně ji zajišťuje sdružení firem Hochtief, Strabag a Avers. Loni pracovníci odstraňovali vestavby a přístavby viaduktu, sejmuli kolejový svršek a trakční vedení. Expertní Kloknerův ústav zároveň stále provádí diagnostické práce na klenbách. Viadukt, pojmenovaný po svém staviteli Aloisi Negrellim, je památkově chráněný.