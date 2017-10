Kalousek neuhne ani kulce, Babišovi vadí blábolení politiků. Strany představily spoty

PRAHA Předvolební kampaň jde do finále. Politici mají posledních 14 dní, aby nahnali k volebním urnám co nejvíce svých voličů. Ve středu média veřejné služby podle zákona otevřela svůj prostor pro předvolební prezentaci stran a hnutí. Andrej Babiš tak láká diváky na svůj boj proti blábolícím politikům, Lubomír Zaorálek vypráví o inspiraci svým otcem a Miroslav Kalousek neuhne ani kulce.

Do voleb České televize i Český rozhlas musí poskytnout 14 hodin, v nichž se budou protáčet volební spoty všech 31 kandidujících subjektů. Strany a hnutí se nespoléhají jen na prostor poskytnutý veřejnoprávními médii, své spoty sdílejí na svých oficiálních webech a sociálních sítích. Server Lidovky.cz vám přináší výběr ze spotů deseti stran a hnutí, které se v předvolebních průzkumech dlouhodobě pohybují na nejvyšších příčkách.

‚Vy mu rozumíte?‘

Favorit voleb, hnutí ANO, opět sází na v minulých volbách osvědčený příběh boje proti tradičním politikům. Klasické strany představuje postava s emotikonem místo obličeje, která blábolí. Podle lídra hnutí Andreje Babiše tradiční politici nic jiného neumí. Voličům tak slibuje, že proti nesrozumitelným politikům nepřestane nikdy bojovat.

‚Na každém záleží‘

Lídr ČSSD Lubomír Zaorálek vypráví předvolební příběh své strany prostřednictvím osudu svého otce, který se v 50. letech na Ostravsku bral za lepší pracovní práva svých kolegů ze šachty. Tehdy mu za to hrozil soud. Jednička sociálních demokratů tak chce zdůraznit, že na každém člověku záleží a má šanci něco změnit. Se zjevnou narážkou na hnutí ANO pak odmítá, že stát lze řídit jako firmu.

‚My jsme váš hlas‘

Předseda komunistů Vojtěch Filip se ve volebních klipech své strany neukáže, k voličům promlouvá na pozadí grafiky hrající si s motivem čtyřletých volebních cyklů. Komunisté ústy Filipa vystupují jako hlas občanů, kterým hodlají zajistit mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma. Strana se pak pochlubí, že část svých prostředků připravených na předvolební výdaje poslala na dobročinné účely.

‚Můžete se spolehnout‘

Předvolební klip ODS odpovídá tomu, že Petr Fiala vyšel z akademického prostředí. Šéf ODS po celou minutu k divákům mluví jako ke studentům na přednášce. Fiala svou partaj prezentuje jako tu, na níž se voliči můžou spolehnout. Že srazí daně, sníží byrokracii či zmodernizuje ekonomiku.

‚Neuhneme (ani kulce)‘

Z videoprezentace TOP 09 je nejzajímavější klip, který strana do televize neposlala. Dvěma standardními spoty provede herec Petr Čtvrtníček, kterého předseda strany Miroslav Kalousek a místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová ujišťují, že před zásadními věcmi neuhnou. V třetím spotu, jejž topka sdílí jen na internetu, s velkou nadsázkou demonstruje, jak zásadový má Kalousek být. Neuhne ani kulce. „Přineste někdo mop,“ hlásí Čtvrtníček poté, co předsedu TOP 09 zastřelí.

‚Nenechme si ukrást Evropu‘

Spot SPD Tomia Okamury se soustředí na lidi vnímající jako spiknutí elit. SPD dramaticky uvozuje klip obrazem současnosti zmítající se v terorismu, nezvládnuté imigraci a veřejnosti ohlupované zmanipulovanými médii. Z tohoto zmaru má vyvést Česko právě Okamurova strana, protože je prý kompetentní vládnout a podle níž si nesmíme nechat Evropu ukrást.

‚Pusťte nás na ně!‘

Jako hlídací pes demokracie za doprovodu harmoniky a zpěvu svého lídra Ivana Bartoše vystupuje Česká pirátská strana. S narážkami na kauzy z minulých let (OKD) a údajný dotační podvod lídra ANO Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo pak lidem slibuje, že se za ně porve. „Pusťte nás na ně!,“ sborově žádají Piráti diváky o podporu potřebnou ke vstupu do Sněmovny.

‚V jaké České republice chcete žít?‘

Lídr KDU-ČSL Pavel Bělobrádek rozvážně kráčí klipem s prostřihy na česká města, krajinu a spokojené lidi a klade si otázku, v jaké zemi chce žít. Klíčem k odpovědi jsou vzdělání, věda a výzkum, které měl jako vicepremiér poslední čtyři roky pod svým patronátem. „Je to na vás, můžete se rozhodnout pro zemi, která každému umožní se o sebe zodpovědně postarat, a zároveň se postará o ty, kteří se o sebe postarat nemohou,“ přibližuje pak trochu krkolomně svou vizi.

‚Ať stát nepřekáží‘

Ze spotu Starostů a nezávislých je znát, že letos byli krátce ve společném předvolebním svazku právě s KDU-ČSL. Koalice sice nevydržela, ale podoba zůstala. Lídři mluvící o vzdělání a spokojení lidé v záběrech. „Stát má sloužit a stát nemá překážet,“ posílá mezi diváky prakticky totožný vzkaz jako Bělobrádek lídr Starostů a nezávislých Jan Farský.

‚Víme, že to jde‘

Ženský hlas na pozadí záběrů čerstvě narozeného dítěte novorozeněti přeje, aby rostlo do světa, kde bude čerstvý vzduch a čistá příroda. Aby tak vyrůstalo ve světě podle představ Zelených. Do toho strana lídra Matěje Stropnického slibuje bezpečí, moderní stát a svobodu. „Můžeme mít zemi, kde je dobře. Víme, že to jde,“ hlásí Zelení.

Spoty se budou vysílat do 18. října, každý den v půlhodinových blocích na dvou hlavních kanálech ČT, tato povinnost vyplývá televizi ze zákona. Každý strana či hnutí může do vysílání poslat až dva minutové klipy.