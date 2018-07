‚Zacpal mi pusu kondomem.‘ Herečka Mia Sorvinová vzpomínala na hororový casting

LOS ANGELES Oscarová herečka Mira Sorvinová (Vztek, Šedá zóna) se v podcastu pro Hollywood Foreign Press Association svěřila s traumatickým zážitkem. V šestnácti letech ji při castingu bil a zacpával ji pusu kondomem jeden ze členů filmového štábu. Sorvinová byla jedna z prvních, kdo otevřeně promluvil o Harveym Weinsteinovi.

„Když se ohlédnu zpět za svou kariérou, tak si vzpomenu na jeden ze svých prvních castingů. Bylo mi 16 let, když se ke mě nepatřičně choval vedoucí castingu. Bylo to pro hororový film a on chtěl vidět, jak dokážu být vyděšená. Přivázal mě k židli, pak mě pohmoždil na ruce a pak mi dal roubík, a já s tím tenkrát jako mladá herečka souhlasila, protože jsem opravdu chtěla být pro roli vyděšená,“ svěřovala se Sorvinová.

„Pak ale vyndal roubík a místo toho mě umlčel kondomem. V té době jsem ještě, díky Bohu, byla příliš mladá na to, abych vůbec věděla, jak takový kondom chutná. Bylo to všechno hrozně nepatřičné a co vůbec dělal ten člověk na castingu s kondomem v kapse?“ dodala.

Ve stejném podcastu (rozhlasovém rozhovoru) ještě Sorvinová mluvila o tom, že jeden z velkých a několika Oscary oceněných hollywoodských režisérů ukončil jeden z jejích castingu slovy: „Víš, když se na tebe podívám, tak si nemůžu nepředstavit místo našich uměleckých možností ty sexuální.“ Konkrétní jméno ale neřekla.

Mia Sorvinová byla jedna z prvních žen, které otevřeně vystoupily proti dnes již bývalému magnátovi Harveymu Weinsteinovi. Ten měl Sorvinovou sexuálně obtěžovat. Režisér Peter Jackson později přiznal, že mu Weinstein zakázal Sorvinovou obsadit do Pána prstenů, protože ji označil za problémovou herečku.