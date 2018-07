Záhadný let MS804 z Paříže. Francouzští vyšetřovatelé tvrdí, že za pád mohl oheň, Egypťané tlačí verzi o výbuchu

PRAHA Let společnosti EgyptAir MS804 z Paříže do Káhiry spadl do Středozemního moře 19. června 2016. O život tehdy přišlo všech 66 cestujících. Do dnešního dne se však nepodařilo objasnit příčinu pádu stroje. Podle Francouzů pád způsobil rychle se šířící oheň v kokpitu, Egypťané to odmítají a stále trvají na verzí, ve které na palubě něco explodovalo.

Ve 23:09 místního času se odlepil od země na pařížském letišti Charlese de Gaulla Airbus A320 společnosti EgyptAir a vyrazil směrem na jihovýchod. Jeho cílová destinace měla být v egyptské Káhiře, kde měl dosednout okolo jedné hodiny raní. Ještě když vstupoval let MS804 do řeckého letového prostoru, zdálo se vše v pořádku. Asi o hodinu později už ale řízení letového provozu ztratilo s letadlem spojení. To se nakonec zřítilo do Středozemního moře mezi Egyptem a Tureckem i s 30 Egypťany, 15 Francouzi, jedním Britem a dalšími dvaceti lidmi na palubě.

Přestože od tragédie již uplynuly dva roky, její příčiny nejsou jasné, ačkoli mezinárodní standardy stanovují, že nejzazší termín vydání vyšetřovatelské zprávy je rok od nehody. Při vyšetřování se ale především střetávají dvě teze francouzských a egyptských vyšetřovatelů. Zatímco Francouzi vidí za pádem Airbusu oheň v kokpitu, Egypťané trvají na výbuchu na palubě.

Trasa zmizelého letounu

„Nejpravděpodobnější hypotéza je, že v kokpitu vypukl požár ve chvíli, kdy se letadlo nacházelo ve své letové výšce a rychle se rozšiřující oheň se stal příčinou ztráty ovladatelnosti stroje,“ stojí ve zprávě francouzského Úřadu pro vyšetřování leteckých nehod (BEA). K tomuto závěru došli vyšetřovatelé poté, co ve zvukových záznamech slyšeli osádku kokpitu řešit oheň.



Systém pro komunikaci mezi letadly a zemí navíc ještě stihl nahlásit výskyt kouře na toaletách a v místech pod kokpitem, kde je uložena letecká technika. Francouzi však stále čekají na definitivní verzi od svých egyptských kolegů, aby si vyjasnili, proč se verze obou týmů liší.

To je totiž v mezinárodní komunitě vyšetřovatelů zabývajících se leteckými nehodami rarita. Díky mezinárodním regulím používají vyšetřující týmy v podstatě stejné postupy a docházejí tak ke stejným závěrům. Zdá se však, že francouzská a egyptská strana má na incident odlišný pohled.



Egypťané možná mlžili již v minulosti

Egyptská letecká společnost má za sebou pohnutou historii, kdy v jejích strojích umírali lidé, ať už při únosech nebo pádech letadel.

Od roku 1971, kdy společnost zaznamenala první velkou havárii, při níž zemřelo celkem 16 lidí, se černé zápisy do letové kroniky jen množili. Desítky obětí zahynuly i při katastrofách, ve kterých figurovala EgyptAir, i v letech 1971, 1973, 1985 a 1986. Zdaleka nejtragičtější pak byla nehoda, během které se Boeing 767 zřítil krátce po startu z New Yorského letiště JFK do oceánu. O život přišlo 217 lidí.

Minulosti aerolinek EgyptAir poznamenaly tragické incidenty už dříve.

A právě nehoda znamenající nejvíce ztrát na životech přitahuje v souvislosti s letem MS804 nejvíce pozornosti, okolnosti vyšetřování jsou totiž pozoruhodně podobné. Americká Organizace bezpečnosti přepravy tehdy za příčinu pádu označila „cílený zásah kopilota do řízení letadla“, který vedl k pádu stroje krátce po jeho vzletu. Podle Američanů se jednalo o sebevraždu.

Této verzi nahrává i fakt, že kopilot Gamal el Batútí byl bývalý důstojník egyptského letectva, který byl ve společnosti nejstarším kopilotem a k pilotským zkouškám odmítl nastoupit. Egyptský úřad pro civilní letectví tehdy v reakci na závěry Američanů vydal podrážděné prohlášení, že „profesionalita amerických orgánů zůstala za očekáváním egyptské vlády“.

Další trosky ze ztraceného letadla Egyptair.

Egypťané v roce 1999 tvrdili, že neexistuje důkaz pro teorii, že el Batútí navedl letadlo do oceánu schválně. Za vinu pád letadla dávali naopak poruše výškovky, která vedla k rozdílnému chování pilota a kopilota, jak ukázala rekonstrukce události z palubních záznamů. Američané ale pomocí simulací dokázali, že žádná podobná porucha by k pádu Boeingu nevedla. Spekulace o možné manipulaci s výsledky vyšetřování na straně Egypta tak nejspíše jen tak neutichnou ani v případě letu MS804.