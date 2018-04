Zamíří šéf policie do diplomacie? Po Murínovi by mohl svůj post opustit i Tuhý

PRAHA Po šéfinspektorovi Michalu Murínovi by mohl brzy opustit velitelský post policejní prezident Tomáš Tuhý. Ten má minimálně od sporné policejní reorganizace z léta 2016 velmi napjaté vztahy s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO).

„Minulý týden si Tuhý pozval své nejbližší spolupracovníky, kterým řekl, že končí. Čeká jen na to, až se vyřeší otázka, kdo bude příští ministr vnitra,“ řekl LN jeden z důstojníků pod podmínkou anonymity.



A jeho slova potvrzuje i další zdroj z justice: „Měl by zamířit do diplomacie. Prý je to nabídka, která se neodmítá.“

Samotný generál Tuhý však spekulace ohledně svého brzkého odchodu vyvrací. „Již v nedávné době se veřejně vyjádřil, že nevidí důvod uvažovat o tom, že by ve své funkci skončil. Od té doby se nic nezměnilo,“ napsala LN Iveta Skupien z Policejního prezidia. Více na tyto „množící se spekulace o údajném odchodu policejního prezidenta z funkce“ prý policejní centrála nebude reagovat.

Policejní šéf Tuhý se už počátkem dubna v rozhovoru pro ČTK vyjádřil, že na rozdíl od šéfa inspekce Murína nemá pocit, že by se ho chtěla nová vláda zbavit.