Zaslouží si televizní filmy ceny? Spielberg rozvířil debatu o Oscarech pro Netflix

LOS ANGELES Režisér Steven Spielberg se v rozhovoru pustil do filmů streamovací společnosti Netflix s tím, že by nemělo být možno nominovat je na Oscara. Podle Spielberga jde o televizní filmy, pro které platí jiná pravidla. Na sociálních sítích rozvířil debatu o cenách pro snímky streamovacích společností. Vyjádřila se i komise filmového festivalu v Cannes.

„Když přizpůsobíte vaše filmy televiznímu formátu, tak jsou to pak logicky televizní filmy,“ vysvětloval režisér Steven Spielberg v rozhovoru pro ITV, proč si nemyslí, že jsou filmy streamovacích společností stejné jako ty od filmových studií. Proto by také neměly kvalifikovat na Oscary. „Televizní ceny Emmy ano, pokud je ta věc vážně dobrá. Na Oscary ale tyto filmy nepatří.“ Filmy streamovacích společností jdou častokrát do amerických kin, ale do omezeného počtu sálů na omezený čas (anglicky limited theathrical release).

Mudbound, film společnosti Netlix, byl letos nominován na čtyři Oscary. Snímek Ikarus o ruském dopingovém skandálu dokonce Oscara za nejlepší dokument získal.

Režisér také přišel s názorem, že jednoduchý a přístupný formát, jaký dělá například právě Netflix, odrazuje filmaře, aby své filmy přihlašovaly na festivaly. „Stále méně a méně filmařů vybírá peníze na filmové festivaly, jako je třeba ten v Sundance, nebo na ně byť jen pošle přihlášku. Mnohem více jich teď hledá jednodušší cestu skrze streamovací služby.“

„Já ale budu stejně točit filmy, jako je Akta Pentagon: Skrytá válka, pokud si to diváci bude přát. Tak vás prosím, jděte do kina, abyste Akta Pentagon viděli. Nenechte to dojít až na Netflix,“ dodal Spielberg.

Na filmy od Netflixu a Amazonu reagoval i filmový festival francouzském Cannes. V pátečním rozohovoru pro magazín Le Film Français oznámil jeho ředitel Terry Fremaux, že filmy od streamovacích společností nově nemůžou soutěžit o Zlatou palmu (Palme d´Or), nejvyšší ocenění pro nejlepší snímek roku.