Zdravotníci mají od Babiše slíbeno navýšení platů o deset procent

Praha Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pátek odborářům přislíbili, že vláda v demisi dodrží slib předchozího kabinetu a navýší od příštího roku tarifní platy a mzdy zdravotníků o slíbených deset procent. Novinářům to po jednání řekla předsedkyně Odborového svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. Babiš uvedl, že se zaměří i na systémová opatření, jako je narovnání platů a mezd a příplatky za směnný provoz.

Vláda zdravotníkům přidávala opakovaně. Loni dostali o deset procent víc k tarifům, v předchozích dvou letech po pěti procentech. „Za minulé koaliční vlády jsme navyšovali celkově o 30 procent mzdy. Bylo to o 65 miliard navíc,“ vyčíslil Babiš. Podle Vojtěcha šlo 43 procent z nich do lůžkových zařízení. „Je nutné se podívat na to, kam ty peníze jdou a díry, kudy odtékají,“ dodal ministr.



Sestrám u lůžka ve třísměnném provozu přidala vláda loni v červenci navíc dalších deset procent. Odboráři žádají, aby se do budoucna takové navýšení týkalo i sanitářů a dalšího nižšího personálu. Podle Vojtěcha bude prioritní právě podpořit zaměstnance ve směnném provozu.

U sester činí tarif asi 65 procent mzdy. K tomu mají osobní ohodnocení nebo příplatky za přesčasy. Průměrný výdělek zahrnuje tarif i všechny odměny, náhrady a příplatky.

Průměrný hrubá mzda všeobecných sester je podle odborů od 24.500 do 29.570 korun měsíčně podle délky praxe. Plat zaměstnanců ve státních zřízeních je od 25.700 do 34.160 korun.