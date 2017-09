‚To by se musel stát zázrak.‘ Že bude Schulz kancléřem, nevěří už ani jeho příznivci

BERLÍN Svým hlasem hodlají v nedělních parlamentních volbách podpořit sociální demokracii (SPD), že se její kandidát Martin Schulz stane německých kancléřem, tomu už ale nevěří. Tak by se daly shrnout reakce lidí, kteří přišli Schulze v pátek podpořit na předposlední velký mítink na náměstí v centru Berlína.

Ještě na začátku roku se přitom zdálo, že by mohl Schulz ohrozit zdánlivě neotřesitelnou pozici dosavadní kancléřky Angely Merkelové. V posledním průzkumu však SPD na konzervativní unii CDU/CSU ztrácí již 15 procentních bodů.



„To by se musel stát zázrak,“ odpověděl šestašedesátiletý Olaf na otázku, zda si myslí, že se Schulz ještě může stát kancléřem. Svůj hlas ale SPD přesto dá, protože souhlasí s jejich prioritami. „Podpora Evropy, rovné mzdy (pro muže a ženy), manželství pro homosexuály, to jsou pro mě důležité věci,“ řekl. Po volbách podle něj vznikne zřejmě opět velká koalice. „Jestli je to ale dobře, nebo ne, to upřímně nedokážu říct,“ dodal.

Na náměstí Gendarmenmarkt v centru německé metropole si přišlo vyslechnout Schulzův projev zhruba 4000 lidí. Byla mezi nimi i padesátnice Christin. Také podle ní už nemá předseda SPD šanci na kancléřské křeslo, i přesto jej a jeho stranu podpořila. Jako řada dalších Němců totiž využila možnost poslat svůj hlas předem poštou. Letos tento způsob volby podle odhadů úřadů zvolil rekordní počet lidí.

„Nutnost reforem v oblasti vzdělání a nutnost určité míry přerozdělování“ označila Christin za dva hlavní důvody, proč se rozhodla pro SPD. Na otázku, zda se kancléřem ještě může stát Schulz ale i ona odpověděla jasným „ne“. „Paní Merkelová je příliš silná... I na mezinárodní scéně je uznávanou ženou,“ řekla. „Já jí nevolím, ale přesto si myslím, že je to skvělá, silná žena,“ dodala Christin. Podle ní kancléřce hraje do karet i dlouhá zkušenost s vládnutím. Merkelová je v čele německé vlády už 12 let.



Názor, že má současná kancléřka svou funkci jistou i na další čtyři roky, zastává také devětadvacetiletý Sebastian. Pokud by to bylo na něm, SPD by doporučil, aby po volbách nevstupovala znovu do velké koalice s kancléřčinou CDU a sesterskou CSU z Bavorska. „Měla by jít (SPD) do opozice, aby se zregenerovala. Velká koalice ji totiž zničila,“ řekl v rozhovoru s ČTK. „Schulz nemohl během kampaně pořádně kousat,“ vysvětlil.

Názor, že možnosti útočit na kancléřku ovlivnilo i to, že s ní SPD seděla čtyři roky ve vládě, zjevně sdílí více lidí. V okamžiku, kdy z pódia Schulz zaútočil na „vládní CDU“, pronesla mladá dívka v davu: „A oni snad nejsou vládní strana?“ Navzdory nepříznivým průzkumům i skepsi vlastních voličů ale na sobě Schulz během projevu nedal znát, že by považoval boj o kancléřské křeslo za prohraný. „Nebojuji jen o čísla, nebojuji kvůli průzkumům veřejného mínění,“ řekl. Sociální demokraté podle něj bojují z přesvědčení, za spravedlivější zemi, solidárnější Evropu. Sociální demokracie podle něj vždy byla „baštou demokracie v Německu“.

Schulzova slova o obraně německé demokracie proti jejím „hrobařům“, kterými jsou podle něj členové protiimigrační a protiislámské strany Alternativa pro Německo (AfD), působila na přítomné o to silněji, neboť věděli, že sociální demokracii na mítink přišla podpořit rovněž Inge Deutschkornová - třiadevadesátiletá izraelsko-německá spisovatelka, která se jako mladá Židovka schovávala v Berlíně před nacisty.