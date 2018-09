Ze sejfu Paroubkových prý zmizelo pět milionu korun. Podle Paroubka je vzala manželka

Expremiér Jiří Paroubek nepřímo obvinil svou ženu Petru, že z rodinného sejfu vzala pět milionů korun. Součástí obnosu byla i půjčka ve výši 3,5 milionů, které mu půjčil blízký přítel a podnikatel Petr Michek. Peníze mu měl bývalý šéf ČSSD zhodnotit na burze. Půjčku si hodlá odpracovat poradenstvím.

Na půjčku podepsal Paroubek směnku. Ačkoliv si chce poskytnuté peníze odpracovat, Michkovi právníci vymáhají i původní částku. Podle obou mužů je drží manželka Paroubka Petra, s níž se expremiér rozvádí. Na čtvrteční tiskové konferenci, kterou oba muži společně uspořádali, však žádné důkazy proti Paroubkové nepředložili.



Z pěti milionů v sejfu zbylo prý pouze 50 korun. „Buď jsem to vzal já, nebo to vzala moje budoucí bývalá žena. Duch svatý to asi nebyl,“ uvedl Paroubek. Pro případ eventuálního trestního řízení je prý zajištěno bankovní video. Paroubková podle svého manžela i svého právníka Andreje Lokajíčka tvrdí, že o ničem neví (více zde).

Michek řekl, že peníze Paroubkovi postupně poskytl ve druhé polovině roku 2016 na základě dohody, kterou učinili na společné letní dovolené v řecké Ithace. Peníze prý vybíral ze svých účtů a měnil je na dolary ve směnárnách při výhodném kurzu. „Obchod jsme domlouvali v létě 2016, Petra Paroubková o této transakci věděla,“ řekl Michek, který kandiduje do Senátu na Prostějovsku.

S investicemi chtěl Paroubek začít loni na jaře, až by suma dosáhla hodnoty čtyř milionů korun. Hotovost chtěl převést na svůj dolarový účet u UniCredit Bank. Únorový odchod jeho manželky ze společné domácnosti prý ale plány změnil.

„Před Vánocemi roku 2016 jsem podepsal směnku, že si půjčuji 3,5 milionu korun a v březnu jsme chtěl zainvestovat čtyři miliony korun. Peníze, které zmizely, považuju za svůj závazek a budu mu je vracet,“ uvedl Paroubek. Podotkl, že Michek díky jeho poradenství už letos vydělal 1,1 milionu korun.

Petra Paroubková nedávno v rozhovoru pro TV Seznam uvedla, že Paroubek dostával milionové částky, které nechodily přes bankovní účet. Tvrzením Paroubkové se zabývá policie.