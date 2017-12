Zelení můžou kvůli sloganu přijít o 500 tisíc. Ať skončí na hnojišti, říká autor textu

PRAHA O půl milionu korun hrají Zelení ve sporu se zakladatelem kapely Katapult Ladislavem Vostárkem, jehož slogan „A co děti? Mají si kde hrát?“ strana bez jeho dovolení užila v jedné ze svých předvolebních kampaní. Spor ani po sedmi letech není uzavřený, soud naopak bude nadcházející týden rozhodovat o výši odškodnění pro Vostárka. Podle jeho slov by mu nevadilo, kdyby spor Zelené finančně zničil.

Už sedm let si táhnou Zelení problém z kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2010, kdy si vybrali jako jeden ze svých sloganů část textu „Až“ kapely Katapult. Ve své osobní propagaci ho použil tehdejší šéf strany Martin Bursík, Zelení s ním pracovali i v prezentaci na internetu, v novinách či na mítincích. Autorem textu je Ladislav Vostárek, jehož se nedovolili a který reagoval podáním žaloby.

V roce 2015 pražský vrchní soud pravomocně rozhodl, že Vostárkovi náleží omluva. Zelení ji nechali otisknout v celostátním deníku Blesk. Dodnes se však hraje o to, jak se strana s Vostárkem vyrovná finančně. Zakládající člen kapely Katapult ocenil zmíněný slogan na 250 tisíc korun. Protože ale autorský zákon přiznává při neoprávněném užití díla dvojnásobek, od Zelených žádá půl milionu korun.

„Mám jasnou představu, že cena toho díla je 250 tisíc korun. Řekněme si otevřeně, že to byl hit století. Zelení mi to zcela sprostě ukradli a podle autorského zákona mám nárok na dvojnásobek ceny obvyklé,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Vostárek, který už se více než dvě desetiletí pohybuje v advokacii. O jeho nároku by měl rozhodnout nadcházející pondělí Městský soud v Praze.

‚Kdybychom platili méně, přišlo by to vhod‘

Spor o půl milionu korun je pro Zelené o to důležitější, že se aktuálně nachází ve složité finanční situaci. Vzhledem ke slabému volebnímu výsledku nedosáhli na státní příspěvek, po volbách jim tak zbyly milionové dluhy. Strana dokonce musela jednat s bankou o refinancování úvěru, aby mohla své závazky splácet. Aktuálně čítají její dluhy pět milionů korun.

„Kdybychom museli zaplatit částku, kterou původně požadovala protistrana, tak by to naše hospodaření nijak zásadně nezasáhlo, protože po celou dobu sporu máme na tyto výdaje v rozpočtu rezervu,“ řekl serveru Lidovky.cz místopředseda strany Michal Berg. Připouští ovšem, že by s penězi raději naložili jinak. „Pokud bychom museli platit méně, tak bychom mohli ty peníze použít na něco jiného, což by nám v dnešní finanční situaci přišlo vhod.“

Bez ohledu na to, že by tedy Zeleným v případě prohraného sporu nehrozil zápas o bezprostřední existenci, Vostárkovi by prý finanční krize strany nevadila. Podle něj by to dokonce zbytek politické scény přivítal. „Domnívám se, že by mě všechny slušné politické partaje měli nosit na zádech za to, že bychom odklidili Stranu zelených na hnojiště dějin,“ poznamenal ostře.

Bursík podle svých slov Vostárka neznal

Přitom už jednou se zdálo, že se s ním Zelení budou muset vyrovnat. V prvním kole sporu pražský městský soud v srpnu 2014 rozhodl, že mu mají zaplatit požadovaných 500 tisíc. V odvolací instanci sice Vrchní soud v Praze potvrdil původní verdikt o povinnosti se omluvit, ale odškodnění zrušil. „O odvolání Strany zelených rozhodoval nadřízený soud, který řekl, že se původní rozsudek ve výroku o povinnosti zaplatit ruší a vrací k novému projednání,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí městského soudu Markéta Puci.

„A co děti? Mají si kde hrát?“ Hit Až se zlidovělým sloganem pochází z druhé desky kapely Katapult s názvem 2006, která vyšla roku 1980. Zelení už se za použití spojení omluvili, omluva vyšla v deníku Blesk.

„Užili jsme protiprávně, bez souhlasu autora textu, JUDr. Ladislava Vostárka, části textu písně „Až“ v rámci naší volební kampaně a další propagace naší politické strany. Za neoprávněné užití části textu této písně se jejímu autorovi omlouváme. Strana zelených.“

Stejným způsobem prošel spor díky dovolání i Nejvyšším soudem, proto v pondělí musí pražský městský soud ohledně vyrovnání rozhodnout znovu. Zeleným se mezitím podařilo prosadit, aby hodnotu díla určil znalecký posudek. Vostárkovi se takový postup nelíbí. „Znalecký posudek uměleckého díla je nesmyslný. Jak lze porovnávat cenu mého díla s jiným?“ ptá se.

Zelení ještě ústy svého předchozího šéfa Bursíka vysvětlili, že slogan nemínili ukrást. Svolení k jeho použití dostali od frontmana kapely Oldřicha Říhy, aniž by tušili, že text nesepsal. V původním rozhodnutí to uvedl i pražský městský soud, že Zelení udělali chybu a nezjistili si, že autor hudby a textu jsou různé osoby. „Nahlásili jsme použití písně OSA, zaplatili jsme všechny poplatky a v dobré víře se svolením autora (Říhy) jsme tu píseň použili. Ani jsem netušil, že pan Vostárek existuje,“ vysvětlil už dříve serveru Lidovky.cz Bursík.