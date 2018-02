Prezident bude chodit k Soukupovi dál. Závěr vysílací rady o zvýhodňovaní Zemana Hrad neřeší

PRAHA Prezidenta Miloše Zemana závěr vysílací rady o jeho údajném zvýhodňování v pořadech Jaromíra Soukupa krátce před volbami zjevně vůbec nerozladil. Přestože se kvůli tomu s provozovatelem televize Barrandov vede správní řízení, hlava státu chce i nadále natáčet rozhovory s moderátorem Jaromírem Soukupem. „Vzhledem k tomu, že je podle Listiny základních práv a svobod cenzura nepřípustná, žádný orgán nemůže tento pořad zakázat,“ sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Do voleb zbývalo několik dní, když diváci Soukupových pořadů - a to Arény Jaromíra Soukupa a Duelu Jaromíra Soukupa - na televizi Barrandov přihlíželi rozhovorům s hlavou státu, který podle vysílací rady nesplňoval základní novinářská kritéria. Ta hovoří především o tom, že by měl novinář dbát na objektivitu a nestrannost, a to i v případě, že jde o vysílání komerční stanice.

Chyběl kvalifikovaný oponent

Moderátor Jaromír Soukup podle zprávy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání neplnil před druhým kolem prezidentské volby roli kvalifikovaného oponenta.

Podle závěru vysílací rady komerční stanice dokonce opakovaně zvýhodňovala současnou hlavu státu. S provozovatelem televize proto zahájila správní řízení pro možné porušení zákona, třebaže Soukup jakékoliv pochybení odmítá. Není to navíc poprvé, kdy rada řeší televizi Barrandov.

Hrad si ale ze stanoviska orgánu, který si klade za cíl dodržování zásad televizního a rozhlasového vysílání, nic nedělá. „Odpověď je jednoznačná. Rozhovory pro TV Barrandov budou pokračovat. Občané tak budou mít nadále možnost seznámit se s názory pana prezidenta na aktuální události,“ napsal serveru Lidovky.cz prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Miloš Zeman na TV Barrandov.

„Vzhledem k tomu, že je podle Listiny základních práv a svobod cenzura nepřípustná, žádný orgán nemůže tento pořad zakázat. Pokud by se o to pokusil, dopustil by se narušení ústavního pořádku České republiky,“ pokračoval.



Dotaz, jak se prezident staví k závěru vysílací rady a zda s ním souhlasí, nechal dvakrát bez odpovědi. Do sms zprávy pouze zkopíroval předchozí odpověď.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání přitom přišla s poněkud vážným tvrzením, jenž hovoří o možném vlivu na voliče. „Pořad měl naopak potenciál ovlivnit rozhodování diváků/voličů ve prospěch Miloše Zemana, a to zejména z důvodu zjednodušené, zavádějící a emocionálně zabarvené prezentace otázky migrace a národních zájmů ve vztahu k prezidentským volbám, respektive k osobám jmenovaných kandidátů,“ stojí ve stanovisku třináctičlenné rady.

Toto tvrzení doložil také předseda orgánu Ivan Krejčí. „Z našeho pohledu se zdá, že ten duel na Barrandově byl skoro pokračováním prezidentské kampaně, protože tam nebylo žádné opozitní stanovisko, nebyl tam ani pokus o nějakou konfrontaci s názory současného prezidenta. Takže tam vůbec ten moderátor nesplnil roli kvalifikovaného oponenta, aby ti lidé se mohli pokusit vytvořit si aspoň svobodný názor,“ sdělil v pořadu Newsroom ČT 24.



Například v pořadu Duel Jaromíra Soukupa - prezidentský speciál, kde byl hostem pouze Zeman, Soukup dokonce vyjadřoval současné hlavě státu svou názorovou podporu, a to nejen v úvodním monologu, ale i v dalších částech pořadu.

Soukup tvrzení rady odmítá

Host měl, jak dodala rada, k dispozici prakticky neomezený prostor k tomu, aby prezentoval své politické názory a postoje.

Moderátor kritizovaných pořadů a majitel televize ovšem s analýzou rady nesouhlasí. „Jestli RRTV zahájí správní řízení, vysvětlíme svou pozici a vyčkáme na rozhodnutí, o odvolání rozhoduje soud. Teprve poté budu hodnotit, co se stalo. Dnes naprosto kategoricky odmítám porušení jakékoliv povinnosti. K absurdním představám, že moderátor má nějak suplovat nepřítomného hosta, který odmítl přijít, se s vážnou tváří radši vyjadřovat nebudu,“ uvedl pro iDnes.cz.

Zde je potřeba připomenout, že Drahoš již předem avizoval, že chtěl namísto dvou duelů před volbami pokračovat v kontaktní kampani. Tváří v tvář Zemanovi se pak zúčastnil debaty na Primě a České televizi. Hlava státu se zas odmítala zapojit do diskusí kandidátů před prvním kolem prezidentské volby, původně dokonce tvrdila, že se nezúčastní žádného pořadu se svými soky.