Čtvrteční debata na ČT bude komornější, už jen 30 příznivců. Otázky budou i od ústavních činitelů

PRAHA Pro čtvrteční prezidentskou debatu zvolila Česká televize (ČT) komornější prostředí s menším počtem lidí v publiku, než bylo v úterní diskusi televize Prima. Kromě otázek připravených veřejnoprávní televizí budou kandidáti odpovídat také na dotazy ústavních činitelů a obyvatel vybrané obce. Na závěr si budou Miloš Zeman a Jiří Drahoš klást otázky navzájem.

Vyplývá to z informací zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT Františka Lutonského a mluvčí televize Karolíny Blinkové. Každý z kandidátů si bude moci do Rudolfina přivést 30 příznivců. „Výběr podporovatelů je plně v kompetenci volebních štábů,“ sdělila na dotaz Blinková. Televize podle ní věří v kultivovanou diskusi a případné excesy ze strany publika umí zvládnout.

Debata bude mít tři části. V první budou kandidáti odpovídat na otázky, které pro ně připravil editorský a dramaturgický tým ČT. Tematické okruhy se týkají současné politické situace, důležitých témat veřejné diskuse, pravomocí prezidenta a programu kandidátů, uvedla Blinková. Tematické okruhy znají oba kandidáti dopředu, jejich štáby na výběr témat neměly vliv.

„V té debatě my se budeme ptát zejména na osobní motivaci kandidátů, samozřejmě na jejich program, na to, co slibují,“ řekl ve středu ve vysílání Českého rozhlasu - Radiožurnálu Lutonský. Na Zemana i Drahoše podle něj čekají otázky týkající se aktuální politické situace, předvolební kampaně a jejího financování, výběru spolupracovníků nebo komunikace s voliči.

Ve druhé části pořadu budou kandidátům pokládat otázky předsedové obou komor Parlamentu a lidé z jedné jihočeské obce, kde v prvním kole dostali Zeman a Drahoš přibližně stejný počet hlasů. „V tuto chvíli jednáme ještě s premiérem, který se rozmýšlí,“ řekl Lutonský.

Podle dostupných informací se bude debata vysílat z jednoho z malých sálů Rudolfina. „Česká televize zvolila komornější prostředí, čemuž odpovídá i výrazně menší počet lidí, které pozvala do publika,“ uvedla Blinková. Dodala, že prezidentští kandidáti budou promlouvat vsedě.

Prezidentská diskuse byla podle Lutonského původně plánovaná jako hodinová. Týmy obou kandidátů ale přistoupily na její prodloužení na 90 minut.

Zeman po prvním kole voleb změnil názor, že se televizních debat nebude účastnit, a krátce nato přehodnotil i stanovisko, že více než dva duely by už byly nudné. Přijal pozvání do čtyř televizních pořadů. Drahoš zůstal u rozhodnutí zúčastnit se dvou duelů, i když Zemanův tým ho za to kritizoval. První diskusní střet před televizními kamerami absolvovali Zeman s Drahošem v úterý večer v televizi Prima, Zeman byl předtím sám v televizi Nova a v televizi Barrandov.