Zemřel americký funkový a soulový zpěvák Charles Bradley

NEW YORK Americký funkový a soulový zpěvák Charles Bradley tuto sobotu ve věku 68 let podlehl rakovině. Oznámil to zpěvákův agent. Bradley před třemi lety vystupoval na hudebním festivalu Colours of Ostrava. Agentura AP připomněla, že Bradley, přezdívaný pro svůj styl zpěvu „Vřeštící orel soulu“, dosáhl životního úspěchu až po své šedesátce, v roce 2011 svým debutovým albem No Time for Dreaming. Na ně navázal dalšími dvěma alby v letech 2013 a 2016, kdy album Changes oslovilo širší publijum a v řadě časopisů se umístilo na žebříčku nejlepších alb roku.

Vystoupení v pořadu televize CBS „This Morning: Saturday“ mu loni vyneslo nominaci na cenu Emmy. V tomto roce mu ale také byla diagnostikována rakovina žaludku. Po léčbě dokázal počátkem letošního roku vyrazit na turné, ale rakovina se vrátila a rozšířila se i na játra.



Bradley se narodil se v Gainesville na Floridě, od osmi let vyrůstal v New Yorku. Jako dospívající odešel z domova a žil jako tulák, dokud se před 20 lety neusadil v Brooklynu. Dlouho se živil pod přezdívkou Black Velvet jako napodobovatel svého idolu Jamese Browna, než ho objevil Gabriel Roth, spoluzakladatel nahrávací společnosti Daptone. „Svět dnes ztratil tón srdce,“ uvedl Roth ve svém prohlášení.