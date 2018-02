ŽIVĚ: Prezident Zeman povečeřel s Babišem. Zvolení Hamáčka šéfem ČSSD uvítali

Prezident Miloš Zeman povečeřel s premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Setkání se konalo krátce po tom, co si ČSSD zvolila za nového předsedu Jana Hamáčka. Ten je zastáncem vyjednávání sociální demokracie o účasti na vládě s ANO. Tento krok také na sjezdu strany Zeman delegátům doporučoval.

Setkání prezidenta Miloše Zemana a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše proběhlo v Průhonicích u Prahy v restauraci Paloma.

Po skončení večera promluvil Babiš s novináři

Andrej Babiš v rozhovoru s novináři uvedl, že na příští týden plánuje jednání s dalšími politickými stranami ohledně sestavení vlády. Sejde se s předsedou ODS Petrem Fialou, ale i se zástupci SPD, STAN a KSČM. Nad komunisty původně neuvažoval, situaci však chce vyřešit co nejdříve.

Dle Andreje Babiše jeho dosavadní vláda funguje a plní své zadané cíle, jako jsou např. návrh na zvýšení důchodů, zrušení superhrubé mzdy nebo zrušení jízdného pro osoby nad 65 let.

Babiš i Zeman zvolení Hamáčka do čela ČSSD uvítali

Vyjádřil se i k nedělnímu mimořádnému sjezdu ČSSD v Hradci Králové, kde byl novým předsedou strany zvolen Jan Hamáček. Jeho zvolení uvítal, stejný postoj prý zaujal i prezident Miloš Zeman. Podle Hamáčka by Sociální demokraté měli jednat s hnutím ANO o účasti na nové vládě. ,,My nepřijdeme s ničím. Pozveme si pana Hamáčka, on nám sdělí podmínky a poté budeme jednat o toleranci nebo i jejich vstupu do vlády.“ Odmítl však, že by ve vládě osobně nebyl.

Vyjádřil se i k výroku někdejší brněnský primátor Romana Onderky, který neúspěšně kandidoval na post místopředsedy ČSSD. Ten se nechal slyšet, že buď ČSSD půjde do vlády bez stíhaného člověka, tedy Babiše, nebo odejde do opozice. ,,Uvidíme, hnutí ale ví, že jsem jediný kandidát na premiéra,“ odvětil Babiš.

Hamáček: Sociální demokraté by měli usilovat o resorty

Pokud ČSSD zůstane v opozici, bude často stát proti vlastnímu programu, který vytunelovalo hnutí ANO, prohlásil v nominačním projevu Hamáček. Sociální demokraté by měli podle něho usilovat o resorty, díky kterým je možné prosazovat stranický program. Zároveň s ohledem na trestní stíhání předsedy ANO a premiéra v demisi Andreje Babiše Hamáček uvedl, že účast trestně stíhaných ve vládě není možná.



„Jednat o vládě neznamená do ní vstupovat,“ zdůraznil Hamáček. Pokud by se ČSSD měla na kabinetu podílet, podle něho by o tom museli po dokončení vyjednávání rozhodnout členové ČSSD ve vnitrostranickém referendu.

