ŽIVĚ: Vláda žádá o důvěru, poslanci ČSSD až na Milana Chovance potvrdili, že ji podpoří

Menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše si řekne o důvěru sněmovny. S přislíbenou podporou poslanců KSČM ji na rozdíl od prvního jednobarevného Babišova kabinetu s největší pravděpodobností získá. ODS, TOP 09, KDU-ČSL, SPD, Piráti a STAN Babišovu vládu nepodpoří. V pauze jednání sněmovny se sešli poslanci ČSSD a poté potvrdili, že všichni, kromě Chovance, budou hlasovat pro vyslovení důvěry vládě. Poslanci o důvěře vládě mohou hlasovat až po půlnoci.

Zástupci ostatních šesti stran a hnutí zastoupených ve sněmovně budou hlasovat proti vládě. Dnešní jednání poslanců o důvěře se uskuteční 263. den od parlamentních voleb loni v říjnu, z nichž nynější složení dolní komory vzešlo.



V pauze jednání sněmovny se poslanci ČSSD sešli na jednání klubu. Podle mluvčího strany Petra Vurbse všichni potvrdili, že budou hlasovat pro vyslovení důvěry vládě. Pro vládu ČSSD a ANO se tak vysloví bez někdejšího úřadujícího předsedy Milana Chovance všichni zbývající poslanci za sociální demokracii.



ODS, TOP 09, KDU-ČSL, SPD, STAN a Piráti vládu nepodpoří

„ODS bude tvrdou opozicí. Budeme tvrdí, budeme vládu hlídat a budeme nekompromisní,“ pronesl při svém projevu místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ODS Petr Fiala. Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek rovněž vyjádřil nechuť k Babišově vládě. „ TOP 09 vládu nepodpoří a bude důslednou, ale konstruktivní opozicí,“ uvedl v závěru své řeči Kalousek. „Nepodpoříme vládu, která je opřená o hlasy komunistů,“ pronesl ve svém projevu předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. „Jsou limity, přes které se přejít nedá, komunisté se dělí o moc jen, když musejí,“ dodal.



Nově vznikající vládu nehodlá podpořit ani předseda hnutí SPD Tomio Okamura. „Vládu řízenou z Bruselu podpořit nemůžeme, budeme konstruktivní opozicí,“ promluvil před poslanci. Předseda poslanců STAN Jan Farský hovořil o „vládě minulosti a slepé uličky“. Babiš podle něj pravidla dodržuje jen tehdy, dokud jsou pro něj výhodná.



Předseda České pirátské strany Ivan Bartoš ve svém projevu rovněž prohlásil, že Piráti vládu nepodpoří. Premiéru Babišovi vytkl jeho negativní postoj k návrhu nominačního zákona, který Piráti předložili, ale Sněmovna ho zamítla již v prvním čtení. Řekl také, že mu mezi vládními prioritami chybí vzdělání. Roli Pirátů ve Sněmovně popsal jako konstruktivní opozici při přípravě zákonů, a to i jako kritiků, protože kritik s alternativním řešením je podle něj pozitivním prvkem.

Protikomunistický transparent

Poslanci TOP 09 odešli před projevem prezidenta Miloše Zemana ze sálu. Lidovci na schůzi zase donesli protikomunistický transparent, protože menšinový kabinet mají podpořit poslanci KSČM. Z obdobných důvodů odešli ze sálu poslanci TOP 09. „Nechtěli jsme poslouchat prezidenta Zemana, jak nám doporučuje k důvěře komunistickou vládu, za kterou je spoluzodpovědný,“ uvedl předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.



Miroslav Grebeníček (KSČM) se Babiše v reakci na kritiku ze strany pravice zastal. „Křik a strašení levicovou vládou je jen trapnou fraškou zhrzených,“ řekl Grebeníček. Miroslava Němcová (ODS) v reakci ironicky ocenila, že Babiše otevřeně podpořil právě zástupce komunistické strany, která vládla před rokem 1989 a jejíž režim byl označen za zločinný. „Je vidět - svůj k svému. To platilo a platí,“ poznamenala Němcová.

Česko musí být podle Babiše v EU aktivní

Po projevu prezidenta zahájil svou řeč předseda vlády České republiky Andrej Babiš. Zprvu požádal vládu o důvěru, hovořil o důchodové reformě a o státním rozpočtu. Slíbil úlevu důchodcům v podobě 75 procentní slevy na jízdné. Premiér označil před poslanci program vlády ANO a ČSSD za velice dobrý, odpovídá podle něho situaci v zemi. Členství Česka v Evropské unii nemá alternativu, řekl poslancům při představování programu nové vlády Babiš. Česko musí být podle něho v EU aktivní.



„Budeme pracovat pro všechny občany nehledě na jejich majetek a postavení. Jde o to, aby se nám všem v naší zemi dobře žilo,“ řekl ve svém projevu předseda ČSSD Jan Hamáček. „Program vlády bude mít řadu levicových prvků a sociální demokracie dohlédne na to, aby tyto závazky byly naplněny,“ dodal. Jako příklad během zhruba tříminutového projevu uvedl mimo jiné zvýšení nemocenské. Podle Hamáčka ČSSD vyjednala dobré podmínky pro vstup do vlády s ANO.



Zeman přijel podpořit vládu ANO a ČSSD

Prezident Miloš Zeman dorazil do sněmovny podpořit menšinovou vládu ANO a ČSSD v hlasování o důvěře. „Je povinností pana prezidenta, aby podpořil vládu, kterou před tím jmenoval,“ řekl na úvod svého projevu prezident. Objektivně podle něj Česká republika potřebuje především investice do infrastruktury a energetiky. „Daleko žalostnější je situace v oblasti energetiky,“ sdělil. Zeman považuje za chybu, že plány v oblasti infrastruktury jsou určitější než v oblasti energetiky. Věří v zahájení stavby kanálu Dunaj-Odra-Labe. Zeman směrem k Pirátům zkritizoval elektronizaci státní správy.

„Jestliže sněmovna schválí dnes vládu, bude to naše vláda, vláda všech občanů České republiky,“ pronesl Zeman. Prezident řekl, že jako rozený optimista by chtěl vyjádřit naději, že sněmovna dá vládě důvěru. Ve svém projevu vyzdvihl to, že programové prohlášení vlády obsahuje dlouhodobý investiční program. Na závěr popřál České republice, aby byla klidným státem.

Poslanec ČSSD Milan Chovanec se omluvil ze středečního jednání sněmovny o vyslovení důvěry menšinové vládě ANO a ČSSD z osobních důvodů. Chovanec uvedl, že nemůže podpořit vládu v hlasování o důvěře kvůli svému svědomí. Vadí mu podpora KSČM, kritizuje podmínky vyjednané ČSSD s ANO.

Kromě Chovance chyběl ve Sněmovně i poslanec ČSSD Roman Sklenák, který zaslal na dopoledne omluvenku ze zdravotních důvodů. Na hlasování bude z rodinných důvodů chybět poslanec ANO Jiří Mašek. Podle informací z klubu ANO je v Austrálii. Celkem mají ANO, ČSSD a KSČM ve dvousetčlenné Sněmovně 108 hlasů, bez Maška a Chovance 106. Při hlasování o důvěře vládě stačí většina přítomných poslanců.



Protesty před sněmovnou

Proti vládě s komunisty demonstruje na pražském Malostranském náměstí několik set lidí. K protestu se sešly nedaleko Sněmovny, kde poslanci jednají o vyslovení důvěry druhému kabinetu Andreje Babiše (ANO). Na náměstí plánují zůstat i přes občasný déšť do skončení středečního jednání dolní komory.



Řečníci, kteří na demonstraci vystupují, se vyslovují nejen proti vládní spolupráci s komunistickou stranou, ale i proti předsedovi vlády Babišovi nebo prezidentovi Miloši Zemanovi. Vadí jim, že poprvé od roku 1989 má vzniknout vláda založená na podpoře komunistů. Poukazují na minulost komunistické strany, od které se podle nich KSČM dostatečně nedistancovala. Mluví také o tom, že Babiš byl evidován ve svazcích Státní bezpečnosti.



Proti vyslovení důvěry druhé vládě Andreje Babiše demonstrovaly stovky lidí.

Demonstrace začala kolem 13:00, z původních desítek lidí se postupně dav rozšířil na několik set protestujících. Kromě organizátorů před nimi vystoupilo i několik představitelů opozičních stran. Promluvili například předsedové poslaneckých klubů TOP 09 a STAN Miroslav Kalousek a Jan Farský nebo poslankyně ODS Miroslava Němcová. Mezi demonstranty vlály také vlajky Pirátské strany nebo Mladých socialistů.

Lidé si s sebou přinesli píšťalky, české vlajky a transparenty. Na náměstí rozmístili také fotografie lidí, které komunistický režim popravil. Skandují například „Nechceme komouše“, hesla vyzývající Babiše k odstoupení nebo vyzývají jednotlivé poslance, aby pro důvěru vládě nehlasovali. Na demonstraci promluvil například písničkář Ziggy Horváth. Akci pod názvem Neztrácíme naději! pořádá aktivistická skupina AUVA.

Debata před hlasováním může pokračovat i po půlnoci

Menšinový kabinet ANO a sociálních demokratů by mohl ve dvousetčlenné Sněmovně získat podporu až 108 poslanců, když až 15 hlasů přidají komunisté. Pokud by vláda důvěru nezískala, musela by opět podat demisi. Třetí pokus o sestavení vlády by pak náležel předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO), jenž by navrhoval Zemanovi ke jmenování kandidáta na premiéra.

Před samotným hlasováním poslanců se čeká několikahodinová debata. Před půl sedmou poslanci na návrh ANO schválili, že o důvěře vládě se může hlasovat i po půlnoci. Opozice poukazuje například na Babišovo trestní stíhání v případu Čapí hnízdo a na to, že poprvé od listopadu 1989 se dostanou k vládní moci i komunisté. Důvody odporu opozice jsou také v programových oblastech.



Hnutí ANO obsadilo v kabinetu deset křesel, pět přepustilo nominantům ČSSD. Reálně má sociální demokracie jen čtyři členy vlády, když Zeman odmítl jmenovat Miroslava Pocheho ministrem zahraničí. Diplomacii nyní řídí vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Babiš zase musel na poslední chvíli hledat nového ministra spravedlnosti potom, co kvůli podezřením z opisování v diplomových pracích rezignovala Taťána Malá.

Při hlasování o důvěře vládě stačí nadpoloviční většina přítomných poslanců. Test o důvěře ale nebude znamenat to, že vláda v Parlamentu všechny své záměry prosadí. Jistých má nejvýše 93 hlasů svých poslanců. Navíc v případě předloh vrácených Senátem nebo vetovaných prezidentem je nutný k jejich potvrzení 101 hlasů.