Televizní duely jako předmět sváru. Teď je míček u Drahoše, tvrdí Zemanův mluvčí

PRAHA Namísto finiše prezidentské kampaně se pozornost pár dní před druhým kolem soustředila na avizované televizní debaty. Nikoli na jejich obsah, ale formu a obsazení. Zeman totiž vnesl před druhým kolem do klání o Hrad zmatek - začal trvat na čtyřech debatách namísto původně avizovaných dvou. Situace je prozatím tristní: kandidáti spolu komunikují jen skrze média a ani samy televizní stanice úplně netuší, co se bude dít.

Zeman už v sobotu kritikou České televize naznačil, že si nepřeje přistoupit na Drahošovo přání vystoupit na veřejnoprávní stanici. „Už vzhledem k výhradám, které mám k neobjektivitě naší tzv. veřejněprávní televize, nebudu mít nic proti tomu,“ odpověděl na dotaz redaktorky televize Prima, zda by se prezident zúčastnil debaty na jejich televize. V neděli pak mluvčí Jiří Ovčáček neodpověděl na dotaz, zda Zeman odmítá do ČT jít. Nakonec však podle mluvčí ČT den před druhým kolem debaty zúčastní.



Drahoš má ve věci televizních duelů před druhým kolem prezidentské volby jasno. „Přistupuji na dvě debaty. Za sebe jsem již navrhl Českou televizi. Je to médium veřejné služby, jehož nestrannost je kontrolovaná nezávislou institucí. Ve druhém případě je rozhodnutí na straně mého protikandidáta,“ uvedl v pondělí Jiří Drahoš na twitterovém účtu.

Čtyři debaty namísto dvou

Shrnul tím jen to, co tvrdil už krátce po sečtení hlasů během uplynulého víkendu a kdy Miloš Zeman kývl na jeho nabídku setkat se konečně v televizní debatě.

Své resumé zopakoval jen proto, že tým současné hlavy státu vnesl do diskuse o televizních duelech zmatek. Skrze média začal prezidentův mluvčí, úředník Jiří Ovčáček, hovořit o tom, že Zeman je namísto původně plánovaných dvou debat připraven na čtyři televizní výstupy proti němu.

„Pan prezident přijal pozvání od čtyř televizních stanic na účast v názorových duelech s Jiřím Drahošem. To platí. Míček je výhradně straně Jiřího Drahoše, který se už 13. ledna veřejné dožadoval setkání s panem prezidentem tváří v tvář,“ uvedl pro server Lidovky.cz prezidentův mluvčí.

Na další otázky redakce, které směřovaly k nesouladu mezi Zemanem a Drahošem v představě o počtu a formátu debat, Ovčáček odpověděl: „Ptáte se zcela nesmyslné. Duely organizují televizní stanice, ne Hrad. Nebo Jiří Drahoš. Aspoň tedy doufám, protože média mají být nezávislá. Pan prezident závažné slíbil účast ve všech čtyřech televizních duelech. A znovu opakují, účast byla panu prezidentovi nabídnuta, o nic jsme sami nežádali“.

Byl to přitom právě současný prezident, kdo navrhl dva duely, nikoli čtyři. Byl to také on, kdo tvrdil, že tři debaty by byly přespříliš a mohly diváky unudit.



Zeman navíc nedlouho po zveřejnění výsledků prvního kola změnil názor a začal si „nárokovat“ i další podmínky účasti v debatách. To se týká zejména České televize. Veřejnoprávní stanici Zeman dlouhodobě kritizuje kvůli údajnému nadržování některým politickým stranám a politikům.

Zeman dosud debaty odmítal

Zde je potřeba také připomenout, že Zeman jako jediný z devíti kandidátů nedorazil ani do jediné politické diskuse před prvním kolem. Objevoval se jen v rozhovorech na televizi Barrandov, která s ním dlouhodobě sympatizuje. Tuto strategii si vybral sám a avizoval ji dlouho předem jako jeho nevyslovenou strategii v kampani. Ačkoli sám tvrdil, že žádnou kampaň nevede.

Ovčáček serveru Lidovky.cz nevysvětlil, proč Zeman najednou trvá na čtyřech debatách. „Pan prezident závažné přijal pozvání do čtyř duelů. Tohle není početní úloha. Kampaň před druhým kolem voleb má být o názorovém střetu. Je plně na Jiřím Drahošovi, jak se zachová,“ sdělil ve stručnosti Ovčáček.

Na otázku, zda má Hrad tedy dvěma zbylými debatami na mysli rozhovor s moderátorem, pakliže se Drahoš skutečně nezúčastní, odvětil: „Znovu a znovu, snad už to pochopíte: míček je na straně Jiřího Drahoše. Pan prezident závazně potvrdil účast čtyřem televizním stanicím.“

Hradní duo: prezident Miloš Zeman a jeho mluvčí Jiří Ovčáček

Členka Drahošova mediálního týmu Kateřina Procházková odmítá reagovat na zmíněné výroky Jiřího Ovčáčka. Nevidí k tomu důvod. Platí prý původní vyjádření, na němž se shodli s týmem Miloše Zemana hned po sečtení výsledků. Tedy, že přijde do dvou televizních debat s Miloše Zemanem.



Devět dní před druhým kolem, které rozhodne o tom, kdo usedne na dalších pět let na Hrad, se tedy zatím kandidáti na počtu debat ani jejich podobě zatím nedohodli.

Výsledek „jednání“ je prozatím velmi prostý: Drahoš trvá na dvou debatách, Zeman na čtyřech. A televizní stanice nejsou schopny poskytnout žádné konkrétní informace, protože zatím stále čekají na výsledky jednání s kandidáty. Ti spolu ale nekomunikují, vzkazy si vyměňují jen skrze vyjádření pro média. I směrem ke stanicím jsou na slovo skoupí.

„Kancelář prezidenta republiky nám v pondělí potvrdila účast Miloše Zemana, a to v úterý 23. ledna po 20. hodině v živé diskusní show,“ sdělil krátce po poledni mluvčí televize Prima Adam Halmoši s tím, že více informací bude až v úterý odpoledne. Poté informace doplnil. „Mimořádnou a netradičně pojatou debatu má Prima vysílat v úterý 23. ledna od 20.15 v přímém přenosu ze scény pražského Hudebního divadla Karlín,“ uvedl mluvčí s tím, že Zeman už pozvání přijal, Drahoš zatím nikoli.

TV Nova: duel, nebo rozhovor?

Ani televize Barrandov, se kterou má Zeman výjimečně dobrý vztah, momentálně nemůže poskytnout bližší informace. „My jsme splnili ‚občanskou povinnost‘ nabídnout oběma kandidátům účast v debatě. Pan Drahoš se od pondělí, kdy jsme jej oslovili, nijak nevyjádřil. Prezident Zeman nabídku přijal,“ sdělil generální ředitel mediálního domu Empresa Media Daniel Köppl.

Obdobná situace je i u České televize, kterou coby veřejnoprávní stanici Drahoš preferuje, zatímco Zeman ji zprvu důrazně odmítal. Za určitých podmínek je ale prý ochoten se debaty vysílané ČT zúčastnit. Mluvčí televize Karolína Blinková nicméně v úterý odpoledne uvedla, že ve čtvrtek 25. ledna, v předvečer druhého kola prezidentských voleb, ČT připravuje společný duel prezidentských kandidátů Jiřího Drahoše a Miloše Zemana. „Přímým přenosem jej budou od 20 hodin ze studia z Kavčích hor vysílat programy ČT1 a ČT24. Oba kandidáti už svou účast písemně potvrdili. Moderování bylo tradičně nabídnuto Václavu Moravcovi,“ sdělila.