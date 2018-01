Předvolební duely Zemana a Drahoše. Bude ČT bez Moravce?

Miloš Zeman před rokem prohlásil, že nepovede předvolební kampaň. Do svého rozhodnutí zahrnul i odpor k účasti v televizních diskusích uchazečů o Hrad. Šlo o strategické rozhodnutí, které má hned několik rovin.

Svou neúčastí si Zeman začal budovat image státníka, který k obhajobě mandátu nepotřebuje sám sebe veřejně propagovat. Protože nemohl bezprostředně reagovat na výpady svých soupeřů, posiloval dojem, že je povznesen nad útoky na svou osobu. V neposlední řadě pak nehrozilo, že by se sám dopustil nějakého přešlapu, který by mu mohl uškodit a přihrát tak body vyzyvatelům.



Přijdou podpásovky?

Nyní je však situace jiná. Pokud by do televizních diskusí nechodil i nadále, bylo by to vnímáno jako slabost. Poražení kandidáti, kteří před druhým kolem podpořili Jiřího Drahoše, totiž takřka jednohlasně hovořili o Zemanově neúčastí v debatách jako o projevu zbabělosti.

Prezident je schopný v duelech s Drahošem získat cenné hlasy. Na jeho straně jsou obrovské politické zkušenosti i rétorická schopnost. Navíc má kolem sebe tým, který určitě už teď připravuje témata a taktiku, jíž by Zeman mohl svého soka oslabit.

Drahoš přiznal, že se chystá na případné nefér údery. „Ničeho se neděsím, když padne velká a hloupá podpásovka, může se otočit proti tomu, kdo s ní vyrukuje,“ řekl Drahoš pro Seznam Zprávy.

Domnívá se, že některé negativní věci, které se o něm již objevily, mohou pocházet z dílny Zemanova okolí. „Už jsem se o sobě dozvěděl, že jsem agent StB, že mě StB zmáčkla kvůli pedofilii,“ uvedl. Zdůraznil přitom, že materiály s těmito tvrzeními byly velmi pečlivě připravené. „Bylo celkem jasné, že to není jen výkřik někoho, komu se Drahoš nelíbí,“ zmínil.

Ve svém vystoupení po prvním kole voleb však Zeman ukázal opačný strategický prvek. Dosavadní pán Hradu se na tiskové konferenci snažil působit smířlivě a umírněně. Na svého finálového soka nijak nezaútočil.



Zeman si je dobře vědom, že je vnímán jako ten, kdo českou společnost silně rozděluje. Proto již dva týdny před volbami začal svá veřejná prohlášení mírnit a působit spíše státotvorně než bojovně.

Na tiskovce po prvním kole si ale přece jen neodpustil jeden výpad. Namířil ho proti České televizi, kterou označil za „televizi Václava Moravce“. Zároveň si rýpl do způsobu její práce.

Prima už chystá termín

„Už vzhledem k výhradám, které mám k neobjektivitě naší takzvané veřejnoprávní televize, nebudu mít nic proti tomu, když televize Prima nám oběma nabídne pole pro debatu,“ řekl Zeman.

Soukromá televize Prima krátce nato vydala zprávu, že souboj Drahoše se Zemanem skutečně odvysílá. „V nejbližších dnech oznámíme přesný termín a místo konání veřejného duelu obou kandidátů,“ uvedl za Primu Adam Halmoši.

Drahoš naopak prosazuje, aby se jeden z finálových střetů odehrál na obrazovkách České televize. LN v té souvislosti zachytily spekulaci, že v tom případě bude Miloš Zeman požadovat, aby duel nemoderoval jím neoblíbený Václav Moravec.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček se k tomu ale nevyjádřil. Pouze obecně okomentoval chystané mediální aktivity svého nadřízeného před rozhodujícím kolem: „Platí, že se pan prezident zúčastní televizních duelů. Konkrétně ale ještě není rozhodnuto,“ uvedl.