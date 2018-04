ZVĚŘINA: Brněnský mor. Lidovci vyhlašují klatbu na divadelní festival

BRNO Jihomoravští krajští zastupitelé se ve čtvrtek rozhodli, že neprojednají dotaci na festival Divadelní svět Brno. Je to jasná výhrůžka ze stany lidovců, kterým se nelíbí divadelní představení, v němž Ježíš znásilní muslimku. Prý až se dotace projedná příště, může být doplněna o informaci, na jaké konkrétní hry mají peníze být určeny, anebo ji festivalu nepřidělí vůbec.

Kromě zřetelného vydírání lidovců, kteří divadelníkům vzkazují: buď stáhnete hru, která se nám nelíbí, anebo nedostanete peníze, to odhaluje několik problémů kulturní, nebo spíš nekulturní politiky.



Za prvé politici nemají být cenzory žádné umělecké instituce. I komunisté, neblahé paměti, zakazovali umění „rozvracející socialismus“, a je to, doufejme, i dnes považováno za odsouzeníhodné, neefektivní a v dnešní době multimédií i bláhové. Za druhé je nepřípustné, aby exponenti jednoho náboženství, třebaže domácího a převládajícího, cenzurovali umění ve jménu své konfese. Jsme státem nábožensky neutrálním a strana jedné konfese nesmí diktovat ostatním, co je a není přípustné. Za třetí a především, politika se má plést do umění minimálně, protože pak hrozí, že z něj udělá pouhou propagandu.

V poslední době sledujeme návrat uvažování o umění jako „krmivu“ určenému prvoplánově masám. Za „dělnický peníze“ se má dotovat jen to, co se líbí většině. Jenže problém je v tom, že tohle je přesný opak kulturní politiky. To, co je obecně populární, co se masově líbí, žádnou dotaci nepotřebuje. Ale menšinové věci, třeba i ulítlé, se pěstovat vyplatí, protože nakonec zpětně ovlivňují a kultivují tu masovou zábavu. To není žádný objev, ale jinde vyzkoušená praxe.

Už se těším, jak se brněnský kulturní mor rozšíří i do metropole, k zakazování je tu toho hromada. Upozorňujeme ale cenzory i na to, že jejich zbraň je dvojsečná: těžko se může stavět třeba jihomoravský rozvedený zkorumpovaný ožralka do role obránce víry pravé a nebýt směšný.