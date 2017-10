ZVĚŘINA: Mupy mup. Boj visegrádské čtyřky za potraviny je pokrytecký

Za stejnou kvalitu produktů pro všechny, tak zní velkolepé heslo zaštiťující bratislavské setkání premiérů visegrádské čtyřky, které řeší různou kvalitu potravin. Leckomu to může připomínat třeba akci Za mír a život proti jaderné válce. Zní to vznešeně, fakticky to změní jen velmi málo, ale účastníci se alespoň tváří, že se o něco snaží.

Dvojí kvalita samozřejmě existuje, ale není to pouze tak, jak se snaží vyprávět politici, tj. že zlé zahraniční koncerny z nás udělaly popelnici Evropy. Omyl, popelnici Evropy jsme ze sebe udělali z velké části sami a dobrovolně. To, co si v Německu či v Rakousku dovolí výrobci prodávat, je omezeno jednak zájmem zákazníků a také v neposlední řadě místní legislativou. Že se v Česku prodává lančmít ze separátu či pizza s náhražkou místo sýra, je jen výsledek naší domácí legislativy.



Narativ zní prostě, hnusné nadnárodní řetězce neřestně vydělávají na tom, že nám prodávají méně kvalitní potraviny. Jistě, řetězce neprovozují charitu, nicméně dělají jen to, co jim tuzemská legislativa dovoluje. Vzpomínáte si na tu slávu, kdy se upravoval podíl masa ve vuřtech? To nebyl problém Rakouska, ale toho, že tuzemští výrobci směli namlít do vuřtů cokoli. Stejně dnes mohou prodávat drůbeží lančmít prakticky bez svaloviny. Máme-li nějaké požadavky na Evropskou unii, měli bychom je formulovat i s vědomím, co smějí a nesmějí do potravin dávat tuzemští výrobci. Problém zjevně není pouze v dovezených potravinách. Tuzemští výrobci by se po nějakém tom zásahu z Bruselu mohli začít pěkně ošívat a místní političtí vykukové zas na pětníku obrátí a začnou nám vykládat, že bychom měli odmítnout potravinový diktát.

Neměli bychom vydávat svůj vlastní chaos za chybu někoho jiného, ostatně tahle ublíženecká mentalita jen prohlubuje náhled, že jsme Evropany druhého rádu hlavně vlastní vinou.

I projev našeho premiéra Sobotky lze číst jako zoufalou prosbu do Bruselu: prosím, zařiďte, abychom se my, hrdí občané České republiky, nemohli cpát těmi hnusy, které tu do nynějška konzumujeme.