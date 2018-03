ZVĚŘINA: Tahanice kolem Ondráčka. Filip musí přinést kořist

PRAHA Ondráček sem, Ondráček tam, řekne si cynik, když sleduje tahanice kolem zvolení bývalého komunistického policajta Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS. Zvenku to může vypadal legračně, jako by Andrej Babiš nevěděl, co chce, zda věrné služby KSČM, nebo raději popularitu.

Momentálně vítězí popularita a premiér v demisi hodlá na dnešní sněmovní schůzi pana Ondráčka odvolávat. Poslanci ANO si musejí nutně připadat jako ve cvokhausu, v pátek pana Ondráčka zvolili, v úterý ho mají odvolávat a důvody jim nikdo pořádně nevysvětlil.



Zde se ukazuje slabost totálního oportunismu Babišova hnutí, hlasuje se podle toho, jak předseda zavelí. Když je situace na pováženou, ozvou se jen ministerští prominenti, ostatní drží basu a jsou nutně za hlupáky. I pokud se bude muset bývalý příslušník-mlátička poroučet z funkce, pak to rozhodně nebude vítězství ideové zásadovosti, ale spíš politického opatrnictví. A venkoncem je též úplně jedno, zda páteční zvolení poslance Ondráčka byl záměr ANO, nebo hlasovací nehoda.

Faktem je, že ANO chce s komunisty spolupracovat, ale nerado by se podílelo na nepopulárních krocích, a tak cuká. Nicméně Vojtěch Filip není ani naivní dobroděj, ani šéf strany, který by si mohl dovolit nějakou velkorysost. Ve volbách jeho strana propadla, spolustraníci po něm jdou a on musí přinést kořist – z tohoto pohledu jsou „Ondráčkové“ klíčoví. Co mu nabídne premiér Babiš jako náhradu?

Pozvednutí či případné ponížení pana Ondráčka není nejdůležitější ani symbolicky, fascinující jsou bezhodnotovost a nedostatek zábran, s jakými ANO manévruje.