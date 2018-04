ZVĚŘINA: V centru hlavního města nesmí jít nikomu o život

PRAHA Zaskočila vás brutalita nizozemských turistů, kteří napadli v Praze číšníka tak surově, že skončil s vážným poraněním hlavy v nemocnici? Neměla by. Agresory nelze omluvit a budou po zásluze potrestáni, nicméně když celou situaci hodnotíme střízlivě, tak na tom, jak se u nás cizinci chovají, máme nezanedbatelný podíl.

Praha postavila svůj turistický průmysl na tom, že předkové nám zanechali nádherné architektonické a kulturní památky, ke kterým současníci přidávají levný alkohol, drogy a prostitutky. Ze západní Evropy k nám jezdí nejrůznější skupiny lidí, studenty počínaje a deklasovanými živly konče, za jediným účelem – vyřádit se. My jim de facto říkáme, že vše je u nás za peníze dovoleno.



Ulice v centru našeho hlavního města podle toho vypadají: nálevny vedle hampejzů, hostelů a prodejen předražených cetek, vydávaných za suvenýry, střídá občas nějaká slušnější restaurace. Na dodržování nočního klidu a pořádku všeobecně nikdo nedbá, tak proč by se návštěvník hlavního města měl chovat jako v civilizované zemi? Ve všem všudy turisty ujišťujeme, že je tu vše k mání, že rádi ukojíme jejich nejnižší pudy a že na tom, jak naše hlavní město vypadá, nikomu z nás nezáleží. Proč by se měli chovat lépe než v Horní Voltě či jiném chudém selhávajícím státě?

Musí být centrum Prahy pro občana naší země no go zóna, ve které vládnou, zejména večer, opilé tlupy a drogoví dealeři? Nikoli, stačí jen chtít. Jenže to by městské části nesměly být ve vleku turistického průmyslu a přidružených mafií. Tvrzení, že jinak to nejde a že bez těchhle „ožíracích výletů“ by se turistický průmysl metropole zhroutil, jsou neudržitelná. Jak to, že centra turisticky úspěšnějších měst, jako třeba Vídně, jsou jiná, čistá a klidná?

Základ je v nás, když bude mít návštěvník pocit, že nepřístojné chování netolerujeme, přizpůsobí se. To je náš úkol. A pokud se ani po komunálních volbách nic nezmění, pak se připravme na to, že dříve či později někoho tihleti „milí návštěvníci“ zabijí. To se pak politici přetrhnou a budou chtít instalovat kameru na každém sloupu. Ale není to ani v kamerách, ani v počtu policistů, je to v tom, že jsme si nechali pasáky a kořalečníky v hlavním městě přerůst přes hlavu.