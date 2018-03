Zvrat v kauze soudkyně, která měla brutálně týrat dceru. Soud ji po letech očistil

MĚLNÍK/PRAHA Když ministr spravedlnosti Robert Pelikán dočasně odstavil z funkce soudkyni Ivettu Hořejší, příliš o svém rozhodnutí neváhal. Soudkyně byla obžalovaná z týrání vlastní dcery. Podle ministra nasbírané důkazy nesvědčily v její prospěch. Podle zjištění serveru Lidovky.cz však nakonec trest na Hořejší nedopadl, soud první instance ji očistil. Verdikt ale není pravomocný, státní zástupkyně se odvolala.

Ivetta Hořejší působila na civilním úseku litoměřického soudu. V lednu 2014 si převzala z rukou kriminalistů obvinění, podle něhož měla týrat svou dceru. Ubližovala ji údajně několik let. V únoru 2016 začal kauzu rozplétat Okresní soud v Mělníku, nad soudkyní za týrání a ublížení na zdraví visela hrozba až osmi let za mřížemi. Hořejší si však může zatím oddechnout, po více než dvou letech ji soud očistil.

„Byla zproštěna ve všech bodech,“ potvrdila zjištění serveru Lidovky.cz Markéta Martincová, místopředsedkyně mělnického okresního soudu pro trestní úsek. Soud z Hořejší sejmul obžalobu v březnu, hlavní líčení kvůli citlivosti kauzy probíhalo za zavřenými dveřmi. Co vedlo k osvobozujícímu verdiktu, tak není jasné. „Ještě není písemné vyhotovení rozsudku, k důvodům zproštění se nemůžu vyjádřit,“ vysvětila Martincová.

Soudkyni posadila na lavici obžalovaných státní zástupkyně Jitka Šamanová. Po telefonu nechtěla aktuální vývoj kauzy komentovat. Jisté však je, že případ ještě není uzavřený. Projedná ho nadřízený Krajský soud v Praze. „Intervenující státní zástupkyně ohlásila proti zprošťujícímu rozsudku odvolání,“ uvedla pro Lidovky.cz šéfová mělnických žalobců Jaromíra Petrášová.

Na začátku případu se přitom verze prezentovaná vyšetřovateli a státní zástupkyní zdála přesvědčivá. Soudkyně Hořejší měla svou dceru trýznit v letech 2008 až 2012, než se dívka odstěhovala. Provinění měly vedle výpovědi dnes už osmadvacetileté ženy dokládat také výpovědi svědků a znalecké posudky.

Dcera chtěla po Hořejší odškodnění 366 tisíc

„Z obavy, že se poškozená (dcera) osamostatní, ji obžalovaná několikrát týdně verbálně napadala, nazývala spratkem, děvkou, ponižovala ji a zakazovala vztahy s muži. Ve styku s nimi ji omezovala uzamykáním v domě, vyvoláváním hádek, schováváním klíčů od vozu a výhrůžkami, že jí usmrtí psy,“ četla obžalobu státní zástupkyně Šamanová, když soud začal kauzu projednávat.

Hořejší také měla na svou dceru opakovaně vztáhnout ruku. Podle obžaloby ji fackovala, házela po ní sklenice se zavařeninami nebo ji s nožem v ruce přimáčkla ke zdi a vyhrožovala podříznutím, pokud jí nepřizná svůj nový vztah. Nejdramatičtější konfrontace se měla odehrát v době, kdy už dívka s matkou nebydlela.

V srpnu 2013 se za ní vydala na návštěvu. Po vzájemné hádce údajně Hořejší chytila svou dceru za vlasy, uhodila hlavou o zeď domu a táhla několik metrů po zemi. Žena po tomto incidentu skončila ve špitále. Na matku podala trestní oznámení sama. Na startu procesu se k řízení připojila s nárokem na odškodnění ve výši 366 tisíc korun, po střetech s matkou prý trpěla depresemi a posttraumatickou stresovou poruchou.

‚U takových věcí by se zproštění stát nemělo‘

I na ministra spravedlnosti verze orgánů činných v trestním řízení působila věrohodně, alespoň tak v říjnu 2016 zdůvodnil rozhodnutí, jímž soudkyni dočasně svlékl z taláru. „Hodnotili jsme tvrzené jednání, o němž dosud nevíme, zda jej paní soudkyně skutečně spáchala, jako velmi závažné. Důvodem pro nezproštění funkce by bylo, že by bylo velmi nepravděpodobné, že se skutek stal. To jsme v daném případě neshledali,“ řekl tehdy Pelikán MF DNES.

V prvním soudním kole však příběh předestřený státní zástupkyní po stránce trestní odpovědnosti neobstál. Důvody budou známé nejdříve ve chvíli, kdy odpovědná soudkyně Renáta Moudrá sepíše rozsudek. Ani poté není jisté, jestli její argumenty proniknou na veřejnost. Soudkyně totiž kauzu projednávala neveřejně. „Budou vyslýcháni svědci, velká část jsou rodinní příslušníci a jde o to, aby vypovídali o všech skutečnostech a co nejpodrobněji – některá témata jsou choulostivá,“ vysvětlila uzavření soudní síně.

Justice se tak v první instanci přiklonila k tomu, jak o své kauze mluvila sama Hořejší. Příliš ji rozebírat sice nechtěla, ale sdělení poslala do světa jasné. „Já se nemám proč obhajovat, já jsem nic nespáchala,“ řekla. Když se po rozhodnutí ministra musela stáhnout ze své kanceláře, zůstalo po ní na téměř 400 rozjednaných věcí. Její kauzy si následně rozdělil kolegové. Hořejší nesmí soudit do pravomocného uzavření případu.

Šéf soudkyně přijal rozhodnutí mělnických kolegů s rozpaky. Sice kvitoval s povděkem, že po dvou letech konečně padlo rozhodnutí, ale nad výsledkem krčil rameny. „Vše nejdřív vypadá, že to je na odsouzení, a pak soud rozhodne o zproštění. Stát se to může, ale nebývá to často. A u takto sledovaných věcí by se to stát nemělo, měla by tam být určitá předvídatelnost rozhodnutí,“ sdělil serveru Lidovky.cz předseda litoměřického soudu Miroslav Kureš.