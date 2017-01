‚Uvidíme se za 25 let,‘ řekla Laura Palmer. Seriál Twin Peaks má pokračování

Twin Peaks je velmi úspěšný americký seriál, který vysílala televize ABC mezi roky 1990 a 1991. Dočkal se dvou sérií. „Uvidíme se za 25 let,“ řekla Laura Palmer v jedné z finálních scén druhé série Twin Peaks. Vyměřená doba právě uběhla a je načase městečko navštívit znovu. O návratu seriálu se mluvilo už od řijna 2014, ale teprve teď bylo zveřejněno oficiální datum a detaily k nové sérii. Původně mělo jít jen o minisérii, ale díky velmi kladným ohlasům nakonec půjde o celou sérii. Scénáře se znovu ujmuli David Lynch a Mark Frost s tím, že Lynch je zároveň i režisér. Ohledně režírování se Lynch nepohodl s distributorem Showtime Networks, ale obě strany se přesto dohodly na jiných podmínkách. Bylo tedy jasné, že na realizaci třetí řady hodně záleží.

Děj třetí řady se odehrává v současnosti, dvacet pět let od původních Twin Peaks. Zmíněné proroctví Laury Palmer bude příběhově hrát velkou roli. Jinak toho o příběhu moc známo není. Kniha scénáristy Marka Frosta The Secret History of Twin Peaks (Skrytá historie Twin Peaks) poskytla fanouškům několik indicií. FBI údajně dostane do rukou obrovskou složku o městečku a jeho obyvatelích. Agentka FBI se snaží vypátrat identitu toho, kdo obrovskou složku vytvořil a proč. Při svém pátrání zkoumá i zprávy psané agentem Cooperem, který zmizel neznámo kam. Frostova kniha by zároveň měla sloužit jako pojidlo mezi druhou a třetí sérií, které vysvětlí, co se stalo za těch 25 let.

V druhé řadě Twin Peaks hraje 217 herců. Mezi tímto obrovským počtem postav je spousta již známých tváří - agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan), servírka Shelly Johnson (Mädchen Amick), Lauřin přítel Bobby Briggs (Dana Vernon Ashbrook), nebo Gordon Cole, kterého ztvárnil samotný David Lynch. Doplní je řada nových tváří a to i některá známá herecká jména - Amanda Seyfried, Monica Belluci a Naomi Watts.

Původně se mluvilo o devíti epizodách. David Nevins, prezident společnosti Showtime, nicméně v pondělí na tiskové konferenci oznámil, že dílů nakonec bude dvakrát tolik - 18. O soundtrack se znovu postaral Angelo Badalamenti. Na otázku, jestli bude i čtvrtá série seriálu, odpověděl scénárista Mark Frost žertem: „Nikdy neříkejte nikdy. Počkáme dalších 25 let a uvidíme.“ Původním Twin Peaks mnozí vyčítali neuspokojivý konec. „Doufáme, že epizody třetí řady dají divákům přesně to, o čem měli pocit, že to nedostali na konci minulé řady,“ dodává Frost.

Natáčení třetí řady Twin Peaks začalo v září 2015 a poslední klapka padla v dubnu 2016. Seriál je tedy hotov a nic nebrání v televizní premiéře 21. května. Hned první díl bude dvouhodinový speciál. Podle všeho je na co se těšit. „Celé jsme to už viděli,“ řekl ředitel Showtime David Nevins. „Ta verze Twin Peaks, kterou diváci uvidí, je čistá esence Davida Lynche. Jsem rád, že to budeme vysílat.“