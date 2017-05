Agentura AP přiznala, že jí schvaloval fotky Hitler a věděla o jeho plánu na holocaust

Adolf Hitler svými zvyky často šokoval okolí i při stolování. | foto: Lidové noviny

NEW YORK/PRAHA Americká tisková agentura Associated Press (AP) přiznala, že umožnila nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi cenzurovat některé zprávy o plánu na vyhlazení židů či najala nacistického propagandistu jako fotografa. Ve vlastní analýze však odmítá, že by s režimem úmyslně kolaborovala, jak ji před rokem v odborném článku obvinila německá historička.