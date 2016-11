Obnovování leteckého spojení mezi USA a Kubou po 50 letech začalo už letos v srpnu a je dalším krokem v oteplování vztahů mezi oběma bývalými nepřáteli. Pochyby o pokračování tohoto trendu však vyvolal nově zvolený prezident Donald Trump.



American Airlines plánuje ve středu zahájit pravidelné lety do Havany z Charlotte v Severní Karolíně. JetBlue Airways, která se specializuje na lety do Karibiku, zavedla tento týden tři nové lety do Havany. Právě JetBlue spustila lety na Kubu jako první americký přepravce na konci srpna z floridského Fort Lauderdale do Santa Clary ve střední části Kuby.

Dohodu o pravidelném leteckém spojení mezi Spojenými státy a Kubou podepsaly obě země letos v únoru. Dohoda umožňuje až 110 letů denně mezi USA a Havanou a dalšími devíti destinacemi na karibském ostrově.

Zájem o lety Američanů na Kubu od začátku uvolňování vztahů mezi Washingtonem a Havanou koncem roku 2014 velmi vzrostl. Loni navštívilo Kubu nepracovně téměř 160 tisíc Američanů spolu s dalšími stovkami tisíc amerických Kubánců, kteří tam letěli navštívit svou rodinu. Počet Američanů cestujících na Kubu vzrostl v prvním pololetí letošního roku meziročně o 84 procent.



Americká vláda v červenci schválila komerční lety do Havany z deseti amerických měst. Lety mezi USA a Havanou by mělo ještě letos zahájit celkem osm amerických aerolinek - vedle American a JetBlue ještě Alaska Airlines, Delta, Frontier, Southwest, Spirit a United. Denně se má uskutečnit 20 přímých letů do Havany, z toho 14 z Floridy, kde žije největší populace Kubánců.

Budoucí americký prezident Trump v pondělí pohrozil, že ukončí proces sbližování s Kubou, který zahájil prezident Barack Obama, pokud Havana neučiní ústupky ve prospěch Spojených států a kubánského lidu. Zvolený prezident tak potvrdil slova budoucího personálního šéfa Bílého domu Reince Priebuse, který už v neděli pohrozil ukončením normalizace vztahů mezi oběma zeměmi, pokud Havana nezmění svou politiku.