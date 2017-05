ANO: Finance by měla vést Schillerová, vicepremiérem se má stát Brabec

Brabec LN informaci potvrdil. „Nebránil jsem se tomu. ANO je jednoznačně teď nakloněno tomu, aby se situace odblokovala co nejrychleji,“ řekl Brabec na konferenci Lidových novin.

Premiér Bohuslav Sobotka navrhl Babišovo odvolání, prezident Miloš Zeman s ním ale otálí. „Je to právo prezidenta, ale představa, že tady budou pršet ústavní a kompetenční žaloby a bude se to táhnout několik týdnů, není možná. Byli jsme schopni zvládnout v koalici většinu programových bodů bez emocí a napadání se. Teď se to vyhrotilo. Snažím se ostrůvky jakékoliv deviace rozptýlit a budu to dělat z jakékoliv pozice,“ dodal Brabec.

Babiš ve čtvrtek požádal Sobotku o co nejrychlejší svolání koaliční rady a sdělil mu svůj návrh na obsazení ministerstva pro případ, že by prezident Miloš Zeman vyhověl návrhu na jeho odvolání. ČSSD i KDU-ČSL si přejí Babišův konec ve vládě kvůli nejasnostem v jeho příjmech, majetku či obsahu nahrávek, které se nedávno objevily na internetu.

Vicepremiér Babiš sice pro svůj odchod z kabinetu nevidí důvod, ale na rozdíl od začátku současné vládní krize ho již opatrně připouští. Ve čtvrtek uvedl, že nechce být předmětem sporu mezi prezidentem a premiérem. Podle ČSSD by neměl být Babišův nástupce v čele ministerstva spojen s jeho někdejší firmou Agrofert.

O současné náměstkyni ministra financí pro daně a cla Schillerové se spekulovalo jako o možné nástupkyni Babiše už od chvíle, kdy premiér začal usilovat o jeho konec ve vládě. Brabec je místopředsedou hnutí ANO a v kabinetu je od jeho jmenování v lednu 2014. Bělobrádek jejich navržení potvrdil, nechtěl ho však komentovat. „To je věc ANO, nikoli KDU-ČSL,“ uvedl.