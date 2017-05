Babiš: Buď premiér přestane mluvit o daňových únicích, nebo to budu řešit soudně

„Pokud budu mít příležitost, já pana prezidenta požádám, aby akceptoval tuhle dohodu, aby mě odvolal, aby jmenoval pana Pilného za ministra financí. To je nejlepší řešení. Ministerstvo financí musí pracovat dál,“ řekl Babiš. Očekává, že z ministerstva odejde do konce měsíce. Nepředpokládá, že by poté nějakým způsobem měl vliv na ministerstvo, ani jako poradce.



Své odvolání z vlády považuje Babiš za nespravedlivé. Z vyvolání vládní krize znovu obvinil ČSSD, sociální demokraté tak podle něj reagovali na porážku v podzimních krajských volbách a na nízké preference.

Vyzve premiéra, aby přestal mluvit o daňových únicích

Vicepremiér se také opět ohradil proti důvodům, jimiž Sobotka vysvětloval jeho odvolání. Předseda sociální demokracie řekl, že ho k tomuto kroku vedlo podezření, že Babiš neplatil daně a že ovlivňoval média, která vlastnil. Babiš ve středu řekl, že se chystá poslat Sobotkovi dopis, v němž ho vyzve, aby v souvislosti s ním přestal mluvit o daňových únicích. V opačném případě je připraven bránit se proti takovým výrokům soudní cestou.

Po odchodu z ministerstva se na Babiše už nebude vztahovat zákon o střetu zájmů a mohl by tak vyzvednout zpět ze svěřenských fondů holding Agrofert, který do nich vložil na počátku února. Ve středu ale řekl, že se k takovému kroku nechystá.

„Ale v momentě, když přestanu být ministrem, tak určitě budu přemýšlet o tom, jak nějakým způsobem naložit s médii, která jsou v tom fondu, aby skutečně nějakým způsobem byly vyřešeny mimo dosah toho fondu,“ řekl. Konkrétní kroky, jak chce naložit s mediální skupinou Mafra, do níž spadají mimo jiné deníky Mladá fronta Dnes a Lidové noviny, neupřesnil. Prý chce zajistit, aby „novináři Mafry nebyli stále napadáni“.