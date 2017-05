Babiš kvůli odposlechům podává trestní oznámení. Nikoho neúkoluju, tvrdí

„Považuji za skandální, že první místopředseda vlády a Bezpečnostní rady státu je odposloucháván,“ řekl Babiš v rozhovoru pro deník Blesk. V minulosti se podle něj kvůli podobným záležitostem svolávala Bezpečnostní rada státu. Z Babišova vyjádření plyne, že premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) o podobném kroku tentokrát neuvažuje.



Babiš na nahrávkách, jejichž autenticitu dosud nezpochybnil, mluví o připravovaných článcích v médiích, která mu v minulosti patřila. Druhý muž Babišovi říká, že má připravené materiály o ministru zdravotnictví Miloslavu Ludvíkovi či vnitra Milanu Chovancovi (oba ČSSD). Diskutují o tom, zda s jejich publikováním nepočkat až na období před volbami.



Společnost Mafra ve středu oznámila, že i když nahrávku považuje za pochybnou, redaktora Mladé fronty DNES, který na ní vystupuje, se rozhodla propustit. „Dnes se na internetu objevila pochybná nahrávka, o které nevíme kdo, kdy, kde a na čí zadání ji pořídil a vystupuje v ní jeden z redaktorů MF DNES. I přesto, že neznáme odpovědi na předešlé otázky musí mediální společnost Mafra chránit svou integritu, a proto se rozhodla s ním okamžitě rozvázat pracovní poměr,“ napsala Zuzana Kuchtová, personální ředitelka mediální skupiny Mafra. List patří stejně jako Lidové noviny do mediální skupiny Mafra, která je součástí holdingu Agrofert. Babiš do února holding vlastnil, poté ho kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů.

Babiš dlouhodobě odmítá, že by ovlivňoval články v médiích, která dříve vlastnil. Podle Sobotky nahrávky dokazují, že při těchto tvrzeních veřejně lhal. Babiš ve čtvrtek zopakoval, že nahrávky neslyšel a považuje je za součást kampaně, která se proti němu vede. „Já to vůbec nebudu komentovat ty nahrávky. Je neuvěřitelné, že mě někdo sleduje, odposlouchává,“ řekl.

Nahrávky měly být pořízeny v průhonické Sokolovně

Server Neovlivni.cz ve čtvrtek napsal, že odposlechy byly natočeny Babišově průhonické Sokolovně. Web připomíná, že na tomto místě šéf hnutí ANO organizuje podstatnou část pracovních schůzek mimo ministerskou agendu. Záznamy podle serveru vznikly i navzdory posíleným bezpečnostním opatřením v budově. V podezření z pořízení nahrávek má být ministrova ochranka.

Babiš v rozhovoru pro server Novinky.cz uvedl, že nahrávku neslyšel a rezolutně popřel, že by ovlivňoval média. „Paní redaktorko. Nic takového není. Já jsem tu nahrávku neslyšel, určitě to není tak. Za mnou chodí různí lidi a v podstatě může to být celkem manipulace. Nebudu řešit obsah té nahrávky, uvedl. „Nic jsem neúkoloval. Řeším to, že někdo odposlouchává ústavního činitele,“ dodal vzápětí. Na otázku, zda může alespoň potvrdit, či vyvrátit, že s novinářem mluvil, uvedl, že mluví s řadou lidí.



Ministr vnitra Milan Chovanec se domnívá, že se Babiš snaží odvést pozornost od obsahu nahrávek k okolnostem jejich pořízení. „Jen on sám ale ví,kde všude se jeho manipulátorské schůzky konaly a kdo jim byl přítomen. A ještě pan redaktor. Vyhozený slouha. Proč asi?“ uvedl ve čtvrtek na Twitteru.

V předchozích dnech se na sociálních sítích objevily také nahrávky, na kterých Babiš častuje vulgárními výrazy některé koaliční partnery, své zaměstnance či novináře. Vyjadřuje se například o ministru zahraničí Lubomíru Zaorálkovi a ministryni práce Michaele Marksové (oba ČSSD). Sobotku označuje za „největší svini, kterou jsem poznal“ a za „blbečka“.



Babiš na nahrávkách, jejichž autenticitu nezpochybnil, mluví o připravovaných článcích v médiích, která mu v minulosti patřila. Druhý muž Babišovi říká, že má připravené materiály o ministru zdravotnictví Miloslavu Ludvíkovi či vnitra Milanu Chovancovi (oba ČSSD).