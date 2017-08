Říkali mi, že prodají tři ženy týdně, tvrdí modelka, kterou nabízeli únosci v aukci

LONDÝN/MILÁN Britská modelka, kterou zřejmě unesl třicetiletý Polák Lukasz Herba v cestovní tašce, promluvila o tom, jak byla zdrogována, svázána a vězněna, načež se jí její únosci pokusili prodat v on-line aukci. Chloe Aylingová se prý i po návratu do svého domova v Londýně bála o svůj život.

„Zezadu ke mně přišel člověk s černými rukavicemi, dal mi jednu ruku kolem krku a druhou mi přikryl pusu, zatímco druhý člověk - měl na sobě černou kuklu - mi píchl do ruky injekci,“ sdělila dvacetiletá modelka policii. Její výpověď zveřejnil podle CNN italský list Corriere della Sera.

„Myslím, že jsem ztratila vědomí. Když jsem se vzbudila, měla jsem na sobě růžové body a tyhle ponožky, co mám teď na sobě,“ svěřila se Aylingová. „Uvědomila jsem si, že jsem v kufru auta, měla jsem svázaná zápěstí i kotníky a přes ústa jsem měla pásku. Byla jsem uvnitř tašky, jenom s malým otvorem, skrz který jsem mohla dýchat.“

Zatímco Aylingová křičela o pomoc, únosce ji odvezl do necelých 200 kilometrů daleké vesničky poblíž francouzských hranic jménem Borgial, kde ji položili stále spoutanou vedle skříně.

„Dívali se na mě, varovali mě před útěkem a vyhrožovali, že mě zabijou,“ řekla Aylingová serveru The Daily Telegraph. V místnosti s ní prý byli čtyři muži, kteří se oslovovali jen iniciálami. Celých šest dní pak prý nejedla, protože se bála, že bude jídlo nabízené únosci otrávené.



Do rukou únosců se Chloe Aylingová dostala poté, co Herba modelku nalákal na vymyšlené focení v Miláně, které jí domluvil její agent. V zajetí ji nakonec držel šest dní a snažil se ji prodat pomocí šifrovaného internetového serveru v on-line aukci. Pokusil se vydírat i jejího agenta: žádal po něm 230 tisíc liber, za něž by prý Aylingovou z aukce stáhl a propustil.



„Prošla jsem si děsivou zkušeností. Bála jsem se o svůj život, vteřinu po vteřině, minutu po minutě, hodinu po hodině,“ popsala modelka. „Jsem neuvěřitelně vděčná italským a britským úřadům za všechno, co udělali, aby zajistili mé bezpečné propuštění.“

Třicetiletý Polák žijící ve Spojeném království Herba byl zatčen poté, co modelku přivedl na britský konzulát v Milánu 17. července. Aylingová tvrdí, že ji únosce propustil, jelikož zjistil, že má malé dítě, což bylo údajně proti pravidlům skupiny moderních otrokářů, kteří prodávali jen bezdětné ženy.



Podezřelý agentovi Aylingové také řekl, že pracoval pro The Black Death Group (Skupina černé smrti), organizaci, operuje přes ilegální síť webů, jež jsou dostupné jen přes anonymizované vyhledávače.

Herba prý Aylingové řekl, že tímto způsobem prodá tři ženy týdně a za posledních pět let si díky tomu vydělal 15 milionů dolarů. Většina z nich prý odcestovala do arabských zemí. „Když zákazníka holka přestane bavit, může ji předat dál, a když už nikoho nezajímá, stane se z ní potrava pro tygry,“ řekl údajně modelce únosce. O unesených ženách Herba mluvil jako o „kořistech“.



Na stránkách The Black Death Group sdílel jejich míry a ujištění, že jsou po lékařské prohlídce a nemají žádné sexuálně přenosné choroby.



Policii však zatím nepovedlo ověřit, zda únosce mluvil o dalších transakcích pravdu ani jak rozsáhlé byly aktivity zmíněné skupiny.



Policie pátrá minimálně po jednom dalším člověku, který má být na únosce napojený. Vyšetřování probíhá v Itálii, Polsku a Velké Británii.

Aylingová se svým únoscem hovořila opakovaně. Kromě toho, že se mu svěřila o svém dítěti a tím si zajistila kuriózní propuštění, s ním navázala i relativně důvěrný vztah.

Den předtím, než ji Herba odvedl na britský konzulát v Milánu, ji vzal dokonce vzal na nákup bot. Aylingová řekla policii, že ho „přesvědčila, že by spolu mohli být více intimní, až incident skončí“, aby mohla uprchnout.

Druhý den ji únosce odvedl na konzulát. Předtím snížil finanční odměnu, kterou po modelčině agentovi požadoval výměnou za její svobodu: a to z 230 tisíc na 50 tisíc liber.

Aylinová od svého propuštění spolupracuje s italskou policií. Vzala je i na místo svého únosu, kde podle se podle svého právníka neubránila slzám.

