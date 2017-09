Batohy jsem začala šít jen díky náhodě, říká designérka

Vystudovala teorii umění a kurátorství, ale vždy ji zajímala móda. Batohy ale, jak sama říká, začala šít náhodou. „Když o batohy začal být zájem, tak mne naprosto pohltily. Ráda bych modely rozšířila i o další a také o oděv. Ten vznikl nedávno alespoň částečně díky spolupráci s Hanou Frišonsovou. Do budoucna bych ráda vytvořila další. Vše je jen otázka času,“ říká Helena Krásová, zakladatelka značky KRAS.

Lidovky.cz: Studovala jste teorii umění a kurátorství. Nemáte touhu se k této profesi vrátit?

Popravdě příliš ne. Je to už několik let, kdy jsme čerstvě po škole společně s AKA 47 (Vjka, bylinkářka a kamarádka Andrea Pekárková) provozovaly v Liberci výstavní prostor Galerii 3x3 a já na to moc ráda vzpomínám. Potkaly jsme díky tomu spoustu skvělých lidí a díky tříletému provozu se naučily také dost věcí. Navíc jsem se za tu dobu, kdy se věnuji batohům, dost oddálila aktuálnímu dění v současném umění a byla by dlouhá cesta k tomu, abych do něho zpátky pronikla a zorientovala se. Dnes si navíc nedokážu ani moc představit, že bych nepracovala rukama. Tato práce mne naplňuje víc než cokoli jiného, mohu se zavřít v dílně, plánovat a vymýšlet nové věci. Ale samozřejmě nikdy neříkám nikdy, třeba mě tam vítr zase někdy zavane.

Lidovky.cz: Co vás přivedlo k nápadu ušít první batoh?

Zájem o módu trval odjakživa, jen mi déle trvalo, než jsem se k ní dostala i prakticky. Teoreticky jsem se o ni zajímala třeba už ve své bakalářské práci. Praktické základy jsem pak dostala na hodinách u Pavla Berkyho (fashion designer) a také mne v začátcích velmi podpořila kamarádka a fashion designerka kafka (Petra Kafka), se kterou od letošního roku sdílíme ateliér ve SmetanaQ. Batohy vznikly poměrně náhodou, a když o ně začal být zájem, tak mne naprosto pohltily. Ráda bych modely rozšířila i o další a také o oděv. Ten vznikl nedávno alespoň částečně díky spolupráci s Hanou Frišonsovou. Do budoucna bych ráda vytvořila další. Vše je jen otázka času.

Lidovky.cz: Jaké materiály používáte?

Základní materiál je většinou polyester, velmi pevný a nepromokavý materiál, ten doplňuji nejrůznějšími zajímavými a výraznými koženkami nebo autorskými tisky. Materiál mne zkrátka musí zaujmout a jeho hledání je téměř na každodenním programu. Momentálně se zajímám o alternativy „kůže“, které se vyrábějí z nejrůznějších rostlinných vláken. Batohy mají italské kování a japonské plastové komponenty.

Lidovky.cz: Batohy s karabinovým zapínáním (kolekce Monolit) jste vytvořila spolu s designérkou Hanou Frišonsovou, o které jste se již zmínila. Jak jste se k spolupráci dostala?

S Hanou Frišonsovou se známe již několik let. Přátelství vzniklo na akcích, koncertech a večírcích, kde jsme se často potkávaly. Máme společnou lásku k cestování, horám, sci-fi estetice, tak trochu divným věcem a zvláštním typům lidí. To vše nás dovedlo k prvním tiskům kolekce Monolit. V těch se propojují fotografie vytvořené na společných výletech, koláží spojený s objektem, který pro nás má silnou symbolickou hodnotu a který se objevuje v různých reálných i uměle vytvořených světech. Kolekce se skládá ze čtyř modelů batohů a u oděvu najdete šaty, trika nebo tuniky. Používáme na oděv i batohy celoplošný tisk a na oděv také tisk digitální. V současné době vzniká pokračování kolekce s pracovním názvem Monolit II, která co nevidět spatří světlo světa.

Lidovky.cz: Jak jsou batohy řešené uvnitř?

Základní batoh má uvnitř dvě kapsy a pak na zakázku šiji doplňky jako kapsu na notebook, šňůrku na klíče.

Lidovky.cz: Co vás kromě designu a originálních věcí, baví? Čemu se věnujete ve volném čase?

Ve volném čase pobíhám v Praze i mimo ní s mojí fenkou Bobby Joe, zajdu na koncert nebo nějaký temnější večírek, zastavím se sníst nějakou lahůdku z asijské kuchyně s mým přítelem nebo cestuji. Asi bych cestovala víc, kdyby bylo více času a peněz. Zrovna na podzim mířím do rakouských Alp, v zimě jsem byla v Thajsku, ale klidně si zajedu ráda i do Brna, do Ostravy nebo na Ještěd.

Lidovky.cz: Myslíte, že musí práce člověka bavit, nebo je to jen prostředek, jak vydělat peníze?

Rozhodně. To je samozřejmě ideální stav, ovšem často se to nestává. Jsem si naprosto jistá, že práce člověka musí bavit. Prakticky v ní tráví nejvíce ze svého času a takto trávený čas nesmí být utrpení.

Lidovky.cz: Je na světě místo, kde byste žila raději než v Česku?

Když jsem byla mladší, tak jsem o tom často uvažovala. Vždy mne lákala Skandinávie, spíše sever obecně. To mi dodnes zůstalo, ale už spíše s vidinou výletu než přestěhování se. Mám Prahu ráda, vyhovuje mi v mnoha ohledech a mám v Česku také své skvělé přátelé a rodinu, které bych nechtěla mít daleko. A občas bych ale chtěla žít na Marsu.